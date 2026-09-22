Partija penzionera, invalida i restitucije (PIR) najavila je da će 5. ili 6. oktobra održati protest u centru Podgorice, pored zgrade Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Izvor: MONDO

Generalni sekretar PIR-a Zoran Božović saopštio je kako smatraju da je Fond PIO jedan od temelja sigurnosti penzionera i da se njegova uloga ne smije dovoditi u pitanje bez ozbiljne jasne rasprave, stručnih analiza i garancija.

Na protest će, kako je kazao, biti pozvani da govore predstavnici Vlade i institucija nadležnih za penzijski sistem, kako bi penzionerima javno objasnili detalje o budućem statusu Fonda PIO i penzijama.

Božović je saopštio da je danas u prostorijama Građanskog pokreta URA održan sastanak poslanika te partije Dritana Abazovića i Zorana Mikića sa predstavnicima PIR-a - njim i predsjednikom Momom Joksimovićem, prenose "Vijesti".

"Razgovor je protekao u srdačnoj i konstruktivnoj atmosferi, uz obostrano zadovoljstvo zbog sličnosti i kompaktbilnosti programskih opredjeljenja, posebno kada je riječ o zaštiti prava penzionera, socijalnoj pravdi i očuvanju stabilnosti sistema penzijskog osiguranja", piše u saopštenju.

Božović je kazao da je posebna pažnja posvećena najavama Vlade o ukidanju doprinosa za Fond PIO, te da su predstavnici PIR-a izrazili "ozbiljnu zabrinutost" zbog mogućih posljedica takve odluke.

Stav te partije je, ističe, da se pitanje penzijskog sistema ne može rješavati za isplatu stečenih prava sadašnjih i budućih penzionera.

"Istaknuto je da penzije ne smiju da budu socijalna kategorija koja zavisi od trenutne budžetske politike, već moraju biti zakonom i sistemski zaštićeno pravo građana koji su decenijama izdvajali sredstva za penzijsko osiguranje", rekao je Božović.

Poručio je da penzioneri ne žele da slušaju samo plolitička saopštenja i obećanja, već da traže jasne mehanizme, zakonske garancije i odgovor na pitanje - ko će i iz kojih izvora garantovati penzije u budućnosti.

"PIR smatra da je Fond PIO jedan od temelja sigurnosti penzionera i da se njegova uloga ne smije dovoditi u pitanje bez ozbiljne, jasne rasprave, stručnih analiza i garancija", istakao je Božović.

Predsjedništvo PIR-a, kako je kazao, donijelo je odluku da će penzioneri Podgorice organizovati protest u glavnom gradu 5. ili 6. oktobra pored Fonda PIO, ispred Gradskog stadona.

Osim predstavnika Vlade i institucija nadležnih za penzijski sistem, biće pozvani da na protestu govore i:predsjednik GP URA Dritan Abazović, predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, bivši direktor Fonda PIO i "budući potpredsjednik PIR-a" Ranko Aligrudić, karijerni diplomata i predsjednik političkog aktiva PIR-a Miodrag Lekić, generalni sekretar PIR-a Zoran Božović, predstavnici pokreta penzionera iz Rožaja i Bijelog Polja Sadik Kilimenta i Svetozar Čabarkapa, te predsjednik PIR-a Momo Joksimović, pišu "Vijesti".

"Penzioneri poručuju da će se boriti za zaštitu svojih stečenih prava, za dostojanstven život i za stabilan sistem penzijskog osiguranja. Fond PIO nije samo finansijska institucja - za penzionere je on garancija njihove egzistencije i sigurnost nakon njihovih decenija rada. Zato Partija penzionera CG PIR poziva sve penzionere Crne Gre da se masovno odazovu protestu i da dignu svoj glas i da zajednički brane svoja stečena prava. Penzioneri ne smiju biti socijalna kategorija koja se zadnja isplaćuje iz budžeta", rekao je Božović.

Istovremeno pozivaju penzionere da svojim potpisom podrže i potpišu poslaničku penzionersku listu, kako bi i penzioneri "imali u institucijama svoje predstavnike koji će se boriti za njihova prava".

"Penzioneri ne traže milostinju. Traže ono što su svojim radom i uplaćenim doprinosima stekli - sigurnost i dostojanstvenu penziju", poručio je Božović.

Najavio je i sljedeće proteste penzionera ispred Saveza penzionera Crne Gore i ispred Uprave Udruženja penzionera Podgorice, zbog, kako tvrdi Božović u saopštenju, "brojnih kriminalnih i nezakonitih radnji i vječitih funkcija", poručivši da će ih skinuti "milom ili silom. "

Kazao je i da traže informacije šta je nadležni opštinski tužilac postupio po osmoj krivičnoj prijavi PIR-a zbog, kako se tvrdi u saopštenju, "njihovih kriminalnih radnji."