Obnova krova Sportskog centra (SC) “Morača” u Podgorici je završena, a nadležni u “Sportskim objektima” sačekaće prvu jesenju kišu da provjere da li je taj posao, vrijedan gotovo milion eura, urađen kako treba.

Izvor: MONDO

Prema riječima direktora preduzeća Miljana Ivanovića, predstoje funkcionalne probe, a čeka se i izvještaj organa nadzora, koji bi trebalo zvanično da potvrdi da li su radovi završeni, pišu Vijesti.

“Ne možemo reći da je sve potpuno završeno dok se ne izvrše provjere. Da li ćemo se odlučiti da simuliramo kišu uz pomoć podgoričke Službe zaštite i spasavanja ili ćemo čekati najavljenu kišu, vidjećemo. Ipak sam zagovornik ideje da sačekamo ‘pravu’ kišu”, objasnio je Ivanović.

Sportski centar “Morača” otvoren je 1979. godine i od tada je krov prokišnjavao mnogo puta, dok je njegova hidroizolacija krpljena u više navrata. Problem sa prokišnjavanjem trajao je od 2018. godine, kada je rađena i posljednja obnova krova.

Kako su “Vijesti” pisale krajem marta, ugovor za obnovu krova potpisan je sa firmom “Lever”, a vrijednost radova iznosila je 937.000 eura.

Ivanović je naglasio da je neophodno da sačekaju da sve provjere budu završene, jer je “krov bio krucijalni i glavni projekat koji se odlagao decenijama”.

“To je bilo toliko komplikovano i zahtjevno da mi je tek sad jasno zbog čega prethodna rukovodstva nijesu htjela da rade taj dio. Toliko su reljef i izgled krova specifični... Vrlo je bitno da to bude odrađeno kako treba”, poručio je.

On je ranije naglašavao da im je garantni rok za krov 10 godina, te da im dodatni troškovi i ulaganja neće biti potrebni.

“Što se tiče penala i garancija, mi smo obezbijeđeni ugovorom. Intenzivno radimo - spolja i unutra. Najvažnije i najbitnije je da radimo po zakonu”, izjavio je Ivanović, prenose Vijesti.

Velimir Joksimović, iz “Sportskih objekata”, početkom godine je za Televiziju Vijesti kazao da sportskoj hali u glavnom gradu ne prijeti urušavanje. Dodao je i da je statika dobra.

Prokišnjavanje krova na Sportskom centru zabilježeno je i 2022. godine tokom grupne faze Evropskog prvenstva za rukometašice. Zbog obilnije kiše, bilo je dovedeno u pitanje i održavanje tog prvenstva.

Te godine su zaposleni u Sportskom centru, kao i u Rukometnom savezu Crne Gore, zajedno sa građevinskim radnicima “zakrpili” rupe.