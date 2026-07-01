Jokić pao u trans, a Gogi Gačić ruke pune para: Isplivao novi snimak košarkaša iz kafane, hit scene zbog ove pjesme

Proslavljeni košarkaš i novi kapiten reprezentacije Srbije, Nikola Jokić, sinoć je odlučio da se opusti i prepusti čarima noćnog života u jednom prijestoničkom lokalu.

Izvor: Instagram prinscreen/goga_gacic_

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi košarkaši as Nikola Jokić u provodu s kolegama u jednoj prijestoničkoj kafani u kojoj je nastupao Uroš Živković.

Jokić je sa Živkovićem otpevao "Prokleta je Amerika", a potom je uživao i u nastupu Goge Gačić, sada Babić.

Goga Babić je u jednom trenutku prišla separeu u kojem se nalazio Jokić i otpjevala pjesmu Sanje Đorđević "Mutivoda".

Pogledajte kako je i Jokić zapjevao sa njom:

Pogledajte 00:28 Goga Gačić peva Nikoli Jokiću Izvor: Instagram/goga_gacic_ Izvor: Instagram/goga_gacic_

Na ostalim snimcima s društvenih mreža može se vidjeti da je atmosfera u klubu u kojem su se provodili košarkaši bila na vrhunskom nivou, ali i da je pjevačica dobijala bakšiš za skoro svaku pjesmu.

Poslušajte i kako pjeva "Prokleta je Amerika":