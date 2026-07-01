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Jokić pao u trans, a Gogi Gačić ruke pune para: Isplivao novi snimak košarkaša iz kafane, hit scene zbog ove pjesme

Jokić pao u trans, a Gogi Gačić ruke pune para: Isplivao novi snimak košarkaša iz kafane, hit scene zbog ove pjesme

Autor Dragana Tomašević
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Proslavljeni košarkaš i novi kapiten reprezentacije Srbije, Nikola Jokić, sinoć je odlučio da se opusti i prepusti čarima noćnog života u jednom prijestoničkom lokalu.

Jokić pao u trans, a Gogi Gačić ruke pune para Izvor: Instagram prinscreen/goga_gacic_

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi košarkaši as Nikola Jokić u provodu s kolegama u jednoj prijestoničkoj kafani u kojoj je nastupao Uroš Živković.

Jokić je sa Živkovićem otpevao "Prokleta je Amerika", a potom je uživao i u nastupu Goge Gačić, sada Babić.

Goga Babić je u jednom trenutku prišla separeu u kojem se nalazio Jokić i otpjevala pjesmu Sanje Đorđević "Mutivoda".

Pogledajte kako je i Jokić zapjevao sa njom:

Pogledajte

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Goga Gačić peva Nikoli Jokiću
Izvor: Instagram/goga_gacic_
Izvor: Instagram/goga_gacic_

Na ostalim snimcima s društvenih mreža može se vidjeti da je atmosfera u klubu u kojem su se provodili košarkaši bila na vrhunskom nivou, ali i da je pjevačica dobijala bakšiš za skoro svaku pjesmu.

Poslušajte i kako pjeva "Prokleta je Amerika":

Pogledajte

00:27
"Prokleta je Amerika i zlato sto sja": Jokić se provodi u Beogradu, Uroš Živković mu peva na uvce, on pao u sevdah
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

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Tagovi

Goga Gačić Nikola Jokić

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