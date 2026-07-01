Goga Gačić prvi put javno čestitala bivšem mužu na prinovi: Više neće živjeti sa njegovima, podijelili i imovinu

Goga je bivšem mužu javno čestitala što će ponovo dobiti dijete.

Izvor: Youtube

Pjevačici Gogi Gačić život se promijenio iz korena otkako je saznala da je suprug Marko prevario. Ubrzo je uslijedio razvod, ali i saznanje da je njegova nova izabranica već u poodmakloj trudnoći i da čekaju dječaka.

Goga je sada rekla da misli da publici neće biti teško da se ponovo navikne na njeno djevojačko prezime.

"Nije teško, mene je narod prvo znao kao Babić. U "Đavolicama" sam bila Babić, onda sam promijenila u Gačić, sad sam se samo vratila", rekla je ona kroz smijeh i otkrila zašto je na Instagramu i dalje upisana kao Goga Gačić.

"Ostala bih bez verifikacije na neko vrijeme ako bih promijenila prezime. Probali smo da promijenimo po starom pasošu, ali Instagram to ne dozvoljava trenutno. Dokumenta su i dalje Gačić, zbog avionskih karata i nastupa, ali jedva čekam da svuda bude sve po starom", dodala je.

Goga i Marko su nedavno potpisali papire za razvod, a sada je otkrila da li je osjećaj bio kao da se odvaja dio nje ili kao da se odvaja dio tereta.

"To drugo. U tom momentu kada vam kroz misli prolaze sve te zajedničke godine, na neki način odlazi i dio vas, ali u jednom momentu i pada teret. To je neobjašnjivo. Tako da, iz mog ugla moram da kažem oba", rekla je Goga i otkrila kako će djeci objasniti zašto se preziva drugačije nego oni.

"Ako me budu pitali... Ne znam kako ću im objasniti. Djeca rastu i sve će sami shvatiti. Probala sam da ih zaštitim od svega, neke stvari zadržavam privatno za sebe, nisam sve ni otkrila", istakla je Goga.

Bivšem javno čestitala prinovu

"Evo, mogu ovako javno da mu čestitam! Već sam rekla da djeca ništa nisu kriva, djeca nisu tražila da se rode, nek su sva djeca živa i zdrava. Što se mene tiče, nikada se ne bih svetila preko djece. Kad god bude želio on može da vidi svoju djecu. Sad mu javno čestitam i želim da zatvorim tu temu. Svima želim svu sreću, svako bira svoj put u životu i niko nema pravo da se miješa, niti sam ja jedna od takvih", rekla je Goga koja i dalje živi u kući Markovih roditelja, ali da planira selidbu u narednom periodu.

"Kad se budem selila, to će biti negdje u blizini jer djeca su tu 10 godina i obožavaju baku i deku. Djeca će ih uvijek viđati gdje god se ja budem nalazila. Oni su divni ljudi, obožavam ih", priznala je ona, pa se dotakla podjele imovine.

- Dogovorili smo se, to je sve riješeno sporazumno. Ne bih komentarisala da li sam zadovoljna time što je pripalo meni.