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Preminuo influenser Omar Grbić u 24. godini: Na društvenim mrežama se opraštaju od mladog tiktokera

Preminuo influenser Omar Grbić u 24. godini: Na društvenim mrežama se opraštaju od mladog tiktokera

Autor Marina Cvetković
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Popularni tiktoker, Omar Othmani Grbić, preminuo je u subotu, 19. septembra, u 24. godini, prenose bosanski portali.

Preminuo influenser Omar Grbić u 24. godini Izvor: Instagram printscreen / grbzillaa

Omar je bio internet zvijezda, a na društvenoj mreži TikTok pratilo ga je preko 235.000 ljudi. 

Društvene mreže preplavile su tužne objave o smrti mladog tiktokera, poznatog pod nadimkom Grbzilla.

Detalji njegove smrti još nisu poznati. 

Dženaza-namaz i ukop Omara Grbića biće obavljeni u srijedu, 23. septembra, u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo.

Iza njega su ostali otac Malek, majka Ermina, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji, prenio je "radiosarajevo.ba".

Uticaj na društvenim mrežama

Smatran jednim od vodećih i najprepoznatljivijih lica regionalne TikTok scene, Omar je svojim jedinstvenim stilom i kreativnim video-zapisima uspio da okupi izuzetno veliku publiku. Njegov zvanični profil na platformi TikTok brojao je više od 235.000 pratilaca, čime se pozicionirao kao uticajno ime među mlađim generacijama na prostorima Balkana.

@krindzillaNema više kridzille#duet#balkan#fyp#viral#hrvatska#srbija#crnagora#slovenia#bosnia#tiktok#sarajevo#macedonia#bosna#cringe♬ original sound - Omar Grbic

Tagovi

influenser preminuo Omar Othmani Grbić

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