Bivši ministar pravde Andrej Milović saslušan je prošle sedmice u Specijalnom policijskom odjeljenju zbog sumnje da je tokom mandata nezakonito birao notare i na taj način sebi i drugima pribavio protivpravnu korist.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je ispitan u svojstvu građanina, a nakon saslušanja javno je saopštio da je riječ o predmetu koji se odnosi na navodnu zloupotrebu službenog položaja drugih lica, odnosno nekih aktuelnih članova Vlade.

Međutim, informacije “Vijesti” govore drugačije - Milović je među osobama obuhvaćenim krivičnom prijavom.

U odgovoru listu juče je kazao da se njegovo ime pominje tek na kraju krivične prijave, u kontekstu činjenice da je tokom svog mandata birao notare...

On je, ipak, inspektorima morao da objašnjava da li je obavljao intervju s kandidatima za notare, ali i kako je taj posao obavljao u trenutku kada je već bio pokrenut postupak njegovog razrješenja.

“Svjestan svog djela čije izvršenje je htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem svog službenog ovlašćenja, Milović je pribavio sebi protivpravnu korist, a drugima neimenovanim kandidatima i kandidatkinjama koji su učestovali na javnom konkursu za imenovanje notara sa službenim sjedištem u Podgorici, u periodu od marta do jula 2024. godine, tako što je na nezakonit način, suprotno ustaljenoj praksi i bez obavljenog intervjua, izvršio imenovanje notara sa službenim sjedištem u Podgorici”, navodi su iznijeti protiv bivšeg ministra pravde, na koje se, prema saznanjima “Vijesti” i izjašnjavao pred istražiteljima SPO.

Podnosoci prijave istakli su da je Milović tokom mandata izvršio nekoliko izbora notara u Podgorici.

“Tom prilikom nije obavljao intervju s kandidatima, kao dio ustaljene prakse svih prethodnih ministara pravde od dana prvog imenovanja notara u Crnoj Gori”...

Prema informacijama lista, nepuna dva mjeseca prije Milovića izjavu je dao i aktuelni ministar pravde Bojan Božović, jer je jedna kandidatkinja za notara, kojoj je navodno u Milovićevoj eri obećana pozicija, posumnjala da je upravo on, nakon Milovićeve smjene, nezakonito eliminisao iz trke...

Navodno, u prijavi protiv bivšeg i aktuelnog ministra, dvije notarke i NN osoba, navedeno je da se Milovićeva drskost prilikom imenovanja notara/ki “može pripisati činjenici da je i sam znao da će uskoro biti razriješen i da neće imati kome politički da odgovara”...

Tražili su i da se provjere navodi o kupovini luksuznog automobila i poslovnog prostora...

“Da u Crnoj Gori postoji ozbiljan profesionalan sistem provjere sticanja bogatstva, navodi iz ove krivične prijave bi se mogli provjeriti”.

Milovića su optužili da je, svjestan svog djela čije izvršenje je htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem svog službenog ovlašćenja, pribavio sebi protivpravnu korist, a drugima neimenovanim kandidatima i kandidatkinjama koji su učestovali na javnom konkursu za imenovanje notara sa službenim sjedištem u Podgorici u periodu od marta do jula 2024. godine tako što je na nezakonit način, suprotno ustaljenoj praksi i bez obavljenog intervjua, izvršio imenovanje notara sa službenim sjedištem u Podgorici”, navodno piše u prijavi...

Prijavom su obuhvaćene i penzionisana i aktuelna notarka - Slavka Vukčević i Ljiljana Mršović...

Božovića terete da je nezakonito imenovao četiri notarke, a Vukčević da je od januara do avgusta 2025. godine tom ministru dala mito da nezakonito izabere Mršović...

Tu, aktuelnu notarku iz Budve, terete da je, umišljajno ostvarujući zajedničku odluku sa Vukčević, bitno doprinijela izvršenju krivičnog djela...

Sumnje potkrepljuju i time što je Vukčević, nakon što je formalno penzionisana u januaru 2025. godine, zadržala zakup kancelarije u Budvi, a na vratima držala notarsku tablu sa svojim imenom i oznakom “Privremeno zatvoreno”...

“Što jasno ukazuje na namjeru da se notarska djelatnost nastavi pod drugim imenom faktički preko druge osobe”...

Tvrde i da im je strašno sumnjivo što je zaposleni kod notarke Vukčević odbijao ponude za posao, “rekavši da će notarska kancelarija Slavke Vukčević uskoro ponovo početi sa radom”...

Navodeći četiri notarke imenovane u mandatu Božovića, podnosilac prijave navodi da su sve odluke donesene suprotno zakonu, bez objektivnih kriterijuma i bez obrazloženja - pod okolnostima koje ukazuju na postojanje koruptivnog dogovora izmedu ministra pravde i penzionisanih notara, pišu "Vijesti".

“U Budvi je imenovana notarka, kojoj je preostalo dvije godine do obavezne zakonske penzije, za koju postoje osnovne sumnje da faktički ima ulogu ‘surogata’. Ovakve okolnosti otvaraju pitanje da li je u pitanju privremeno popunjavanje mjesta do trenutka kada sin penzionisane notarke Slavke Vukčević stekne zakonske uslove, kako bi za dvije godine, po odlasku surogat notarke Ljiljane Mršović u penziju, upravo on bio imenovan i nastavio rad u istoj kancelariji”, piše u prijavi...

Pozivaju se i na predsjednicu Osnovnog suda u Podgorici Željku Jovović, koja je, navodno, jednom od neizabranih kandidata, u telefonskom razgovoru, potvrdila “da je u sudu bilo poznato da će upravo Ana Stojanovski biti izabrana”.