On je sudu danas, tokom sprovođenja pisanih dokaza, kazao da mu je zaplijenjen i motor star 20 godina. Dodao je da su oduzeli i kvad koji ne pripada njemu nego njegovom komšiji.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje protiv 20 osumnjičenih za povezanost sa međunarodnim švercom velikih količina kokaina.

Među optuženima u ovom predmetu su i Vaso Ulić, Ivan Delić, Damir Mandić.... Postupak vodi sudija Nada Rabrenović, optužnicu zastupa specijalna državna tužiteljka Sanja Jovićević.

I na ovom suđenju danas je od strane odbrane i optuženih bilo riječi o posljedicama koje osjećaju pritvorenici zbog štrajka glađu, prenosi "Dan".

Sudu se danas obratio optuženi Mileta Božović.

"Tužilaštvo evo dvije godine vozi moj službeni automobil koji mi je oduzet. Vozi i uživa. Razlog više da me što duže drže ovdje. Dok se ne pohaba, pa da se onda tužim sa državom. Sve je to plaćeno preko računa firme čiji sam ja jedan od vlasnika", rekao je danas Mileta Božović.

On je sudu danas, tokom sprovođenja pisanih dokaza, kazao da mu je zaplijenjen i motor star 20 godina. Dodao je da su oduzeli i kvad koji ne pripada njemu nego njegovom komšiji.

"Zaplijenili su mi i dva kilograma zlata, koje sam čuvao u sefovima na imanju, nakon što sam zatvorio zlataru koju sam držao od 2007. do 2015. godine", dodao je optuženi Božović.

Sudija Nada Rabrenović je u jednom trenu opomenula advokate koji su tvrdili da je Božović rekao da ne može da izdrži današnje zbog štrajka glađu.

"Da ne odgađamo. Izdržaću još ovih sat", dodao je Božović.

On je prethidno rekao da je na infuzijama i da je zbog štrajka izgubio 15 kilograma.

Sudu se obratila advokatica Bojana Franović Kovačević. Ona je odlaganje ročišta tražila zbog, kako je navela, vidno lošeg zdravstvenog stanja njenog branjenika Dragana Pavličevića.

Kada mu je sudija Rabrenović ponovo pročitala zapisnik o pretresu ribarske koče Antonija Pavličevića, on je rekao “ne sjećam se”.

Advokatica Franović-Kovačević je zatražila njegovo novo psihijatrijsko vještačenje. Sud će o tome naknadno odlučiti.

Sud je danas odbio prijedloge odbrane da ukine pritvor bivšem predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću, Petru Miranoviću, Viktoru Drešaju i Vukanu Čokoviću-Matiću, prenosi "Dan".

Optužnica je podignuta protiv Vasa Ulića, vođa kavačkog klana Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana. Optužnicom je obuhvaćen i Ulićev sin, Nikola, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj, Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin-Paro Pavličić i Mileta Božović, zatim, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj i Dragan Pavličević. Među osumnjičenima su i ranije uhapšeni predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović.