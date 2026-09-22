Predsjednik u Njujorku sa svjetskim liderima, večeras na prijemu kod predsjednika SAD Donalda Trampa.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je danas otvaranju Generalne debate 81. zasijedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja okuplja svjetske lidere radi razgovora o najvažnijim globalnim pitanjima.

Na otvaranju su se, između ostalih, obratili generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, predsjednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Ovogodišnje zasijedanje ima poseban značaj za Crnu Goru, koja obilježava 20 godina članstva u Ujedinjenim nacijama.

"Dvije decenije nakon što je, kao obnovljena nezavisna država, zauzela svoje mjesto u UN, Crna Gora danas nastupa kao članica NATO i država sa jasnim ciljem da postane naredna članica Evropske unije. Upravo će evropska budućnost Crne Gore biti jedna od ključnih tema razgovora predsjednika Milatovića sa šefovima država i vlada i drugim visokim međunarodnim zvaničnicima na marginama Generalne skupštine", navodi se u saopštenju.

Dodali su da će predsjednik tokom boravka u Njujorku govoriti i o ulozi Ujedinjenih nacija u vremenu velikih globalnih izazova, potrebi snažnijeg međunarodnog dijaloga i odgovornosti institucija da daju konkretne rezultate.

"Večeras će prisustvovati prijemu koji za šefove delegacija priređuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Dvadeset godina nakon prijema u Ujedinjene nacije, Crna Gora u Njujork dolazi sa jasnim evropskim ciljem, svojim glasom i partnerstvima koja je gradila tokom dvije decenije", zaključuje se u saopštenju Milatovićevog kabineta.