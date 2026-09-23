Srpski treneri Dragan Stojković i Dejan Stanković nisu uspjeli na konkursu za trenera Ludogoreca, dok se vraća Igor Jovićević.

Izvor: MN Press

Dragan Stojković Piksi i Dejan Stanković bili su među najozbiljnijim kandidatima za novog trenera Ludogoreca, ali na kraju nijedan od njih dvojice nije pobijedio "na konkursu". Klub iz Razgrada, koji je godinama dominirao u Bugarskoj, sve do prošle sezone, dao je "zeleno svjetlo" da novi-stari trener bude Igor Jovićević.

U pitanju je hrvatski trener koji se vraća u Razgrad da nastavi ono što je započeo, pošto je pre samo godinu dana Ludogorecu doneo tri trofeja, pa su odlučili da se rastanu i tu kreću problemi.

Prošle sezone je Ludogorec zaustavljen posle 14 godina dominacije i nada se da će je ponovo uspostaviti, tako da se odlučio za trenera koji ima već iskustvo u Bugarskoj, ali i samom Razgradu. U međuvremenu, Jovićević se nije proslavio u Poljskoj gdje je bio trener Viđeva iz Lođa, dok je i Ludogorec pravio kikseve s trenerima. Rui Mota je ispao u Ligi šampiona, naslijedio ga je Per-Matijas Hegmo, ali nije vratio titulu, dok je Nemac Tomas Rajs - koji je radio sada dobar posao - odlučio da prihvati ponudu Trabzonspora i prešao je tamo za milion eura.

Vidi opis Ni Piksi, a ni Deki: Srpski treneri izgubili na konkursu za posao od Hrvata Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Novi trener Igor Jovićević, koji je radio u Dinamo Zagrebu i Šahtjoru, dolazi taman na reprezentativnoj pauzi i preuzima ekipu koja je treća na tabeli. Levski ima 25 bodova, CSKA 24, a Ludogorec 23. Ipak, CSKA je odigrao meč više.

Podsjetimo, tamo ga u timu čeka i Petar Stanić koji je imao briljantnu prošlu sezonu, posle čega mu je propao transfer u Pirej.

Šta za Piksija i Dekija?

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Srpski trener ostaju ne tako poželjna "roba" na evropskom tržištu i praktično samo naš Marko Nikolić trenutno bilježi uspjehe van Srbije, a u Evropi. Dragan Stojković Piksi je skoro godinu dana bez posla posle ostavke na mestu selektora Srbije, dok je ostavku podnio i Dejan Stanković, prije nekoliko nedelja kada je doživio debakl u kvalifikacijama za Ligu šampiona.