Vijeće Vrhovnog suda produžilo je pritvor osumnjičenima za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu Slavku Jankoviću, Nikoli Šekularcu, Vuku Miliću i Perici Radonjiću za za još tri mjeseca

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 17. septembra 2026. godine, produžilo je pritvor okrivljenima S. J., N. Š., V. M. i P. R. za još tri mjeseca, tako da po ovom rješenju može trajati najduže do 25. decembra 2026. godine. Pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da su okrivljeni izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu”, saopšteno je iz tog suda.

Prema naredbi o sprovođenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva, S. J., N. Š., V. M. i P. R. se sumnjiče da su tokom 2020. i 2021. godine postali pripadnici kriminalne organizacije, koja je djelovala u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji i drugim zemljama Evrope i Azije, sa ciljem krijumčarenja cigareta radi sticanja nezakonite dobiti i moći, prenosi CdM.

“Prema navodima iz naredbe, S. J. je, između ostalog, imao zadatak da vrbuje druge pripadnike kriminalne organizacije i organizuje krijumčarenje neocarinjenih cigareta u Crnoj Gori i iz Crne Gore u Hrvatsku, njihovo preuzimanje, skladištenje, prodaju i prevoz, kao i preuzimanje novca od prodaje. V. M. je, kako se sumnja, učestvovao u istovaru, skladištenju, prevozu i predaji neocarinjenih cigareta kupcima, kao i preuzimanju novca, dok se N. Š. sumnjiči da je preuzimao neocarinjene cigarete, prevozio ih radi prodaje, skladištio i predavao kupcima, te predavao novac od prodaje drugim pripadnicima kriminalne organizacije. P. R. je, prema naredbi, kao odgovorno lice jednog privrednog društva, imao zadatak da kriminalnoj organizaciji stavlja na raspolaganje teretna vozila za prevoz neocarinjenih cigareta iz Crne Gore u Hrvatsku i obezbjeđuje lica koja će njima upravljati ili da vozilima upravlja sam”, kazali su iz Vrhovnog suda.

Vrhovni sud je ocijenio da kod sva četiri okrivljena postoji opasnost od bjekstva ukoliko bi se našli na slobodi. Sud je prilikom takve ocjene imao u vidu težinu krivičnih djela za koja su osnovano sumnjivi i visinu zakonom propisanih kazni, kao veliki broj prelazaka državne granice u predmetnom periodu, kako to proizilazi iz evidencije prelaska državne granice.

“Sud je ove okolnosti doveo u vezu sa činjenicom da je kriminalna organizacija, čiji su pripadnici okrivljeni kako se osnovano sumnja, djelovala van granica Crne Gore, kao i da se jedan od njenih organizatora nalazi u bjekstvu i da je za njim raspisana međunarodna potjernica. Prema ocjeni Vrhovnog suda, navedene okolnosti ukazuju da okrivljeni raspolažu kontaktima van Crne Gore preko kojih bi mogli obezbijediti logističku podršku za skrivanje ili bjekstvo”, dodaje se,

Vrhovni sud je imao u vidu i da je riječ o, kako se osnovano sumnja, složenoj i veoma dobro organizovanoj kriminalnoj organizaciji koja raspolaže velikim novčanim sredstvima i razvijenim vezama u inostranstvu, zbog čega postoji mogućnost da svojim pripadnicima obezbijedi bjekstvo, skrivanje i finansijske uslove za život tokom skrivanja.

“Pritvor S. J., N. Š., V. M. i P. R. prvobitno je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 27. juna 2026. godine, a potom produžen rješenjem vijeća tog suda od 21. jula 2026. godine”, zaključuju iz Vrhovnog suda.