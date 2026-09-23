Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić lišili su slobode M.H, zbog sumnje da je na štetu svoje maloljetne pastorke stare 16 godina izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje.
M.H. je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.
Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, naime, odmah postupili po prijavi o događaju i preduzeli hitne mjere i radnje. Od oštećene je uzeta izjava u prisustvu službenice Centra za socijalni rad. Od M.H. je uzeta izjava na zapisnik u vezi sa okolnostima prijavljenog događaja.
Sprovedene su i druge policijske mjere i radnje. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.
Nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama M.H. stiču bitni elementi krivičnog djela seksualno uznemiravanje, te naložio da se lice liši slobode.
Osumnjičeni M.H. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sproveden nadležnom državnom tužiocu na dalju nadležnost.