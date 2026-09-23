Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić lišili su slobode M.H, zbog sumnje da je na štetu svoje maloljetne pastorke stare 16 godina izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

M.H. je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, naime, odmah postupili po prijavi o događaju i preduzeli hitne mjere i radnje. Od oštećene je uzeta izjava u prisustvu službenice Centra za socijalni rad. Od M.H. je uzeta izjava na zapisnik u vezi sa okolnostima prijavljenog događaja.

Sprovedene su i druge policijske mjere i radnje. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

Nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama M.H. stiču bitni elementi krivičnog djela seksualno uznemiravanje, te naložio da se lice liši slobode.

Osumnjičeni M.H. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sproveden nadležnom državnom tužiocu na dalju nadležnost.