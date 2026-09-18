Maja Ognjenović je tokom braka sa Danilom Dačom Ikodinovićem bila maćeha njegovim ćerkama

Izvor: Instagram/hanaikodinoviicc/printscreen

Vijest da je Maja Ognjenović u vezi sa Jovanom Pantićem, bivšim suprugom pjevačice Marije Mikić, iznenadila je javnost, a mnogi su se tim povodom prisjetili i njenog nekadašnjeg braka sa Danilom Ikodinovićem.

Posebnu pažnju tada je privlačio Majin odnos sa Danilovim ćerkama, a naročito sa Hanom, koju je bivši vaterpolista dobio u braku sa pjevačicom Natašom Bekvalac.

Maja i Hana su, sudeći prema ranijim detaljima iz njihovog života, bile veoma bliske. Hana je često provodila vrijeme sa ocem i Majom, a njih dvije su očigledno izgradile lijep odnos.

Jedan od trenutaka koji je ranije privukao pažnju javnosti bio je njihov zajednički ručak u jednom gradskom lokalu. Maja, Danilo i Hana tada su sjedjeli zajedno, razgovarali i uživali u druženju, a fotografija sa tog susreta pokazala je koliko su bili opušteni i bliski.

Svi zajedno na Haninoj maturi

Posebno emotivan trenutak dogodio se u junu, kada je Hana Ikodinović proslavljala maturu. Tada su se na istom mjestu našli Maja Ognjenović, Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović.

Vidi opis 8 godina joj bila maćeha: Isplivali detalji odnosa Danilove ćerke i Maje Ognjenović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 14 14 / 14

Bivši supružnici i Maja zajedno su prisustvovali proslavi, a pred kamerama su pozirali nasmijani i dobro raspoloženi. Sve je djelovalo skladno, pa u tom trenutku niko nije mogao da pretpostavi da će Maja i Danilo ubrzo nakon toga odlučiti da stave tačku na svoj brak.