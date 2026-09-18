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8 godina joj bila maćeha: Isplivali detalji odnosa Danilove ćerke i Maje Ognjenović

8 godina joj bila maćeha: Isplivali detalji odnosa Danilove ćerke i Maje Ognjenović

Autor Dragana Tomašević
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Maja Ognjenović je tokom braka sa Danilom Dačom Ikodinovićem bila maćeha njegovim ćerkama

Isplivali detalji odnosa Danilove ćerke i Maje Ognjenović Izvor: Instagram/hanaikodinoviicc/printscreen

Vijest da je Maja Ognjenović u vezi sa Jovanom Pantićem, bivšim suprugom pjevačice Marije Mikić, iznenadila je javnost, a mnogi su se tim povodom prisjetili i njenog nekadašnjeg braka sa Danilom Ikodinovićem.

Posebnu pažnju tada je privlačio Majin odnos sa Danilovim ćerkama, a naročito sa Hanom, koju je bivši vaterpolista dobio u braku sa pjevačicom Natašom Bekvalac. 

Maja i Hana su, sudeći prema ranijim detaljima iz njihovog života, bile veoma bliske. Hana je često provodila vrijeme sa ocem i Majom, a njih dvije su očigledno izgradile lijep odnos.

Jedan od trenutaka koji je ranije privukao pažnju javnosti bio je njihov zajednički ručak u jednom gradskom lokalu. Maja, Danilo i Hana tada su sjedjeli zajedno, razgovarali i uživali u druženju, a fotografija sa tog susreta pokazala je koliko su bili opušteni i bliski.

Svi zajedno na Haninoj maturi

Posebno emotivan trenutak dogodio se u junu, kada je Hana Ikodinović proslavljala maturu. Tada su se na istom mjestu našli Maja Ognjenović, Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović.

Bivši supružnici i Maja zajedno su prisustvovali proslavi, a pred kamerama su pozirali nasmijani i dobro raspoloženi. Sve je djelovalo skladno, pa u tom trenutku niko nije mogao da pretpostavi da će Maja i Danilo ubrzo nakon toga odlučiti da stave tačku na svoj brak.

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Tagovi

Maja Ognjenović Hana Ikodinović Danilo Ikodinović

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