Maja Ognjenović je tokom braka sa Danilom Dačom Ikodinovićem bila maćeha njegovim ćerkama
Vijest da je Maja Ognjenović u vezi sa Jovanom Pantićem, bivšim suprugom pjevačice Marije Mikić, iznenadila je javnost, a mnogi su se tim povodom prisjetili i njenog nekadašnjeg braka sa Danilom Ikodinovićem.
Posebnu pažnju tada je privlačio Majin odnos sa Danilovim ćerkama, a naročito sa Hanom, koju je bivši vaterpolista dobio u braku sa pjevačicom Natašom Bekvalac.
8 godina joj bila maćeha: Isplivali detalji odnosa Danilove ćerke i Maje Ognjenović
4. 10. 1976. Danilo Ikodinović
Maja i Hana su, sudeći prema ranijim detaljima iz njihovog života, bile veoma bliske. Hana je često provodila vrijeme sa ocem i Majom, a njih dvije su očigledno izgradile lijep odnos.
Jedan od trenutaka koji je ranije privukao pažnju javnosti bio je njihov zajednički ručak u jednom gradskom lokalu. Maja, Danilo i Hana tada su sjedjeli zajedno, razgovarali i uživali u druženju, a fotografija sa tog susreta pokazala je koliko su bili opušteni i bliski.
Svi zajedno na Haninoj maturi
Posebno emotivan trenutak dogodio se u junu, kada je Hana Ikodinović proslavljala maturu. Tada su se na istom mjestu našli Maja Ognjenović, Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović.
Bivši supružnici i Maja zajedno su prisustvovali proslavi, a pred kamerama su pozirali nasmijani i dobro raspoloženi. Sve je djelovalo skladno, pa u tom trenutku niko nije mogao da pretpostavi da će Maja i Danilo ubrzo nakon toga odlučiti da stave tačku na svoj brak.