Udovica pjevača Andrije Bajića, pjevačica Mala Cana, tokom gostovanja u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić, progovorila je o ogovaranju kolega, kao i nadimku "Crna udovica".

Izvor: Pink printscreen

Udovica Andrije Bajića gostovala je jutros u emisiji Jovane Jeremić na Pinku. Voditeljka je upitala Malu Canu zbog čega je pojedine kolege zovu "crna udovica", ali i zbog čega se godinama mogu čuti priče da muškarci navodno umiru nakon što budu sa njom.

Na Jovanino pitanje, Mala Cana nije ostala ravnodušna. Pjevačica je počela da se krsti usred programa, što je izazvalo pažnju gledalaca i pokazalo koliko ju je pitanje iznenadilo.

Cana o pričama koje kruže

Jovana je nastavila razgovor insistirajući na tome da objasni odakle potiču takve priče i kako ona gleda na nadimke i komentare koji je prate, a onda je Cana počela da priča:

"Ko? Prvi put čujem za to. Gospode Bože...", rekla je Cana, preksrstila se i dodala da se Andrija borio sa bubrežnim bolestima: "Preko 10 godina se borio, prije 10 godina je trebalo da bude na dijalizi, a ja sa ishranom.

Vidi opis Na ovo pitanje Jovane Jeremić Mala Cana krenula da se krsti: Zovu je "crna udovica", a jedno je posebno šokiralo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir Br. slika: 7 7 / 7

"Vrijeđaju me, psuju, prijete!"

Supruga pokojnog Andrije Bajića iznela je potresne tvrdnje o sukobu sa njegovim ćerkama, otkrivši kroz šta je, kako kaže, prošla u poslednjem periodu njegovog života. Ona tvrdi da su je ćerke fizički napale u bolnici u Pančevu dok je Andrija ležao u bolničkom krevetu i pred njim je, kako navodi, došlo do jezivog incidenta.

"Problematika sa ćerkama je nastala u bolnici u Pančevu, ne znam šta hoće od mene. Vrijeđaju me, psuju, prijete! Tada kada su me napale u Pančevu, ja želim sada da povratim sebe i imam prijatelje, sveštena lica i doktore, ja sam jako smršala, ja svakodnevno idem na groblje. Duhovno vjenčanje smo tražili, a vladika nam je rekao da je sređeno, ali se on razboljeo. Ja jesam bila u njegovom životu kraljica, a on je bio moj kralj. Ja sam u životu klekla ispred Boga i ispred njega, i lažem, izvinjavam se, klekla sam ispred doktora na VMA. Ta situacija će se tek rešavati, ja sigurno neću ostati na tome, makar mi poslednje u životu bilo. Ta kuća je ostala ćerkama, a tačno me ne zanima šta misle o meni."

Evo kako izgledaju Andijine ćerke:

Vidi opis Na ovo pitanje Jovane Jeremić Mala Cana krenula da se krsti: Zovu je "crna udovica", a jedno je posebno šokiralo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

"Bila sam modra, boli me što je to gledao"

Na kraju je opisala i sam fizički napad kojem je Andrija svedočio:

"Fizički su me napale u Pančevu ispred njega, on je ležao u krevetu. Ja sam se samo držala za krevet njegov kod nogu, spustila sam glavu i vikala sam da hoću da budem pored svog muža, bila sam svjesna da će doći sestre, to je bila katastrofa. On je njih imenom dozivao, da me puste, da me ne diraju. Mora neko nešto da shvati, mene to uopšte nije povrijedilo. Ja sam bila modra sva! Njega je povrijedilo, a mene boli to što je on gledao. Meni je on bio sve. Ja sam ujutru od sedam, uveče do devet sjedjela ispred bolnice, svaki dan! Nijedan dan nisam izostala," ispričala je u emisiji "Jutro sa dušom" kod Jovane.

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