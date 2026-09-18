Crvena zvezda pobijedila Aris u posljednjoj proveri pred početak nove sezone i revanšira se Grcima za prethodni poraz.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je slavila u posljednjoj provjeri pred početak nove sezone. U Pioniru je pobijedila Aris - 94:87. Na taj način se revanširala grčkom timu za ubjedljiv poraz u prethodnom prijateljskom meču (98:74). Sada slijedi mali odmor, pa pripreme za prvi meč u Evroligi sa Žalgirisom u Beogradskoj areni (24. septembar u 20 časova).

Pokazala je ekipa Ibona Navara i u ovom meču dosta oscilacija i vidi se da ima još dosta toga da radi. Jedan od zadataka biće "buđenje" Džareda Batlera, ali i što brža adaptacija Patrika Boldvina juniora koji pravi previše grešaka. Posebno u odbrani.

Ono što svakako raduje španskog stručnjaka jeste odlična forma Džordana Nvore koji je raspucan, kao i sve bolji Čima Moneke koji je dosta popravio šut za tri poena.

Zvezda: Motli 8, Džouns 8, Miljenović 5, Vejler-Bab 7, Batler1, Karter 10, Izundu 4, Boldvin 3, Medarević, Nvora 25, Kramer 5, Moneke 15

Aris: Mitro-Long 13, RObinson 11, Toliopulos 14, Dimitrijević 16, Haralampis, Bohoridis 1, Morgan 10, Lajdel 8, Haralampulos 6, Adetokumbo 2, Birč 6, Mokoka

Vidi opis Crvena zvezda se revanširala Arisu: Čima Moneke i Džordan Nvora osigurali pobjedu u generalnoj probi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Vidi opis Crvena zvezda se revanširala Arisu: Čima Moneke i Džordan Nvora osigurali pobjedu u generalnoj probi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 17 / 17

(MONDO)