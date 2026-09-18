Postupak je pokrenut nakon krivične prijave Specijalnog policijskog odjeljenja, a SDT je donio naredbu o sprovođenju istrage.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo je krivični postupak protiv Ivana Mijatovića i Filipa Zindovića, zbog sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, piše CdM.

Postupak je pokrenut nakon krivične prijave Specijalnog policijskog odjeljenja, a SDT je donio naredbu o sprovođenju istrage.

„Predmet istrage je djelovanje kriminalne organizacije koju su organizovali okrivljeni radi neovlašćenog prenosa i prodaje opojnih droga i sticanja nezakonite dobiti, odnosno to što su organizatori kriminalne organizacije i njeni pripadnici vršili neovlašćeni prenos radi prodaje, 30 kg kokaina od Njemačke do Švajcarske i 25 kg kokaina od Belgije do Engleske, u aprilu i avgustu 2020. godine, u čemu su otkriveni od strane organa za sprovođenje zakona“, naveli su iz SDT-a.

U naredbi o sprovođenju istrage specijalni tužilac predložio je da se Zindoviću, koji se od ranije nalazi u bjekstvu, odredi pritvor i raspiše potjernica.

Mijatović se, kako je saopšteno, trenutno nalazi na izdržavanju kazne zatvora po ranijoj pravosnažnoj osudi.