Krstović je ranjen 28. januara 2020. godine u Zeti, kada su napadači ispalili rafal u vozilo u kojem se nalazio. Nakon pucnjave pobjegli su, a automobil korišćen u napadu zapalili na Kakarickoj gori.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

„Bez rukavica sam brate vadio gorivo iz trojke“, napisao je Dragiša Bulatović Saši Stanišiću početkom februara 2020. godine, nakon što su, prema navodima tužilaštva, saznali da im je policija na tragu zbog ranjavanja Igora Krstovića.

Bulatović je 15-ak dana kasnije uhapšen i osumnjičen za pokušaj ubistva putem pomaganja. Njihovu komunikaciju specijalni tužioci citiraju u najnovijim dokumentima, nakon što je krivični postupak u istom predmetu pokrenut i protiv Saše i Radosava Gila Stanišića, pišu Vijesti.

Krstović je ranjen 28. januara 2020. godine u Zeti, kada su napadači ispalili rafal u vozilo u kojem se nalazio. Nakon pucnjave pobjegli su, a automobil korišćen u napadu zapalili na Kakarickoj gori.

Iz prepiske, koju tužilaštvo koristi kao dokaz, proizilazi da akteri nijesu dugo bili mirni nakon pucnjave i da su policijski inspektori pronašli određene tragove koji su vodili do njih.

Sada optuženi Vidoje Stanišić je, prema navodima iz dokumentacije, visokopozicioniranom kavčaninu Milanu Vujotiću objasnio da je sve spremno i da su „ostavili trojku tamo đe ćemo da palimo peticu“, aludirajući na „golf“ vozila.

Kasnije je istom sagovorniku opisivao šta se događalo nakon pucnjave u Zeti i bijega ka Kakarickoj gori:

„Gile bidonom... polivao unutra, ja nazad, Dragiša naprijed... Sa bocama od koka kole“...

Nekoliko dana nakon zločina, Bulatoviću neko javlja da mu je policija na tragu, a on piše Saši Stanišiću:

„Šta su našli brate... Nzm kako nađoše DNK majku im je*em“...

Potom prepričava detalje nakon bijega:

„Jesam brate, sip’o bez rukavica, mislili smo zapaliće se... Bez rukavica sam brate vadio gorivo iz trojke... Vele oni izgoreće, ne trebaju ti rukavice i evo ku*ac“.

Bulatović potom razmatra mogućnost da se preda ukoliko policija pronađe njegove tragove samo na boci:

„Ako samo bude boca, ja ću se predat... samo da nađem alibi dobar, neku djevojku“...

U nastavku prepiske pominje i razgovor između Milana Vujotića, kojeg nazivaju Compas, i Vidoja Stanišića, odnosno Avatara:

„Pa veli Compas (Vujotić) Avataru (Vidoje) da je moguće na ono đe se čep zatvara da ostane ona tvrada plastika, samo da nije to... A ako bude van extra brate... Mene je bacila metar, a ne bocu... A ne zna se je li boca od eksplozije ispala“...

Bulatović u porukama razmatra i moguću zatvorsku kaznu:

„Dako me ne oderu sa kaznom... Na 3 bi odma prist’o“...

Specijalni tužioci konstatuju da se iz citiranih komunikacija može zaključiti da su uloga i zadaci optuženog Bulatovića bili da tajno prati Krstovića, osmatra ulicu u kojoj živi, ali i članove njegove porodice i njihova vozila.

Te podatke je, prema navodima tužilaštva, dostavljao Saši i Vidoju Stanišiću, kako bi ih oni prenijeli Gilu Stanišiću.

„Da bi ovaj, ukoliko ocijeni da se radi o pogodnom trenutku, došao do mjesta na kojem se, po kazivanju optuženog Bulatovića, trenutno nalazi oštećeni i lišio ga života iz vatrenog oružja“...

Na osnovu poruka sa sada dekriptovane Skaj aplikacije, proizilazi da je Saša Stanišić, mjesec i po dana nakon ranjavanja Krstovića, tražio još novca od jednog od organizatora tog zločina, kavčanina Radoja Žutog Živkovića, prenose Vijesti.

Živković je, međutim, tvrdio da nema novca:

„Đe su 13h što ste uzeli... Brate, razumijem sve, ali ja baš nemam... Viliju se dalo para i para još je ostao dužan 30h. Još ništa nije uradio... Sad treba Gila da štekamo, advokate da plaćamo zbog njegovog mafijanja. Znaš koje nam je Vili nabio troškove sad, ne vjeruješ“...

U nastavku prepiske pojašnjava da je ubistvo Krstovića bilo namijenjeno Viduju i Gilu Stanišiću, ali da su oni, prema njegovim riječima, na svoju ruku uključili Bulatovića.

„Posao je bio za Vidoja i Gila... Dogovor je bio da njih dvojica to završe, tako je bilo. Posle je bilo ovo ono, ja pitam pa ko je... i posle se ispostavilo kao Dragiša, al’ Dragiša rek’o da se nikom ne priča. Čuš, Dragiša je rekao da se nikom ne priča. Znači, to je trebalo Vidoje i Gile da završe po dogovoru, razumiješ, jer sam ja insistirao da im se pomogne, razumiješ - da uzmu 150 - 200 hiljada i da žive ka momci, da ubiju onu vranu, to im je najlakši posao na svijet. Taj posao nije vrijedio 30 hiljada, ali sam ja insistirao da im se pomogne da bi živjeli. I eto, vidi još šta je napravio Vidoje sa njegovim pametnim. Sreća što sam mu rekao iz šteka da radi to, on je htio od kuće da vas sve nagradi i tebe i oca i sve“...

Živković mu potom poručuje da za novac ne brine, ali dodaje:

„Ali sad nemamo“...

Zbog pokušaja ubistva Krstovića, pred podgoričkim Višim sudom već odgovaraju Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović.

Bulatović je uhapšen 15. februara 2020. godine, dok je Stanišić lišen slobode 28. februara iste godine. Istog dana kada je Bulatović uhapšen, policija je saslušala i Radoslava Stanišića, ali on tada nije zadržan.

Više od šest godina kasnije, krajem avgusta 2026. godine, istraga je dobila novi pravac.

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su Radoslava i Sašu Stanišića zbog sumnje da su dio kriminalne ekipe koja je, po nalogu odbjeglih Milana Vujotića i Radoja Živkovića, trebalo da ubije Krstovića.

SDT sumnjiči Podgoričane Raška i Radmilu Džankić, kao i Rožajca Mersudina Čalakovića, da su izvršili krivično djelo pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.