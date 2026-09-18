Predsjednik SAD Donald Tramp momentalno je zabranio pristup Bijeloj kući novinarima CNN-a, MSNBC-a i portala Politiko, optuživši ih za širenje lažnih vijesti i najavivši zabrane i za druge medije.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da momentalno zabranjuje pristup Beloj kući novinarima medijskih kuća CNN, MSNBC i Politico, optužujući ih za konstantno širenje "lažnih vijesti". U zvaničnoj objavi, Tramp je naveo da ovi mediji šire fikcije i laži kada izvještavaju o njemu, njegovoj administraciji i Sjedinjenim Američkim Državama u cjelini.

Obrazlažući svoju odluku, Tramp se direktno obrušio na pomenute medije. Televiziju MSNBC nazvao je "MSNOW", tvrdeći da su nedavno promijenili ime zbog "nedostatka gledanosti i kredibiliteta".

Najteže optužbe iznio je na račun portala Politiko, tvrdeći da je ovaj medij od vlade pod vođstvom Džozefa Bajdena dobio "ilegalnu i apsurdnu pretplatu u iznosu od osam miliona dolara". Tramp je ovaj potez nazvao apsolutnim rekordom i direktnom korupcijom čiji je jedini cilj bio da se taj medij "održi u životu".

U svom obraćanju istakao je da medijske kuće ne bi smele da imaju mogućnost da konstantno pišu i izvještavaju neistine o predsjedniku i državi. Svoju objavu Tramp je zaključio upozorenjem da će se uskoro i drugi mediji, koje on smatra "lažnim vijestima", suočiti sa istom zabranom pristupa Beloj kući.