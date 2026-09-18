Pored Mijajlovića, optužnicom SDT-a obuhvaćeni su Vuk i Vlado Banićević, Vladimir Bajčeta, Milan Popović, Vukašin Vojinović, Radoje Zvicer, Filip Zindović-Kljajević, Nebojša Bugarin i Božidar Jabučanin.
Viši sud u Podgorici odredio je pritvor Aleksandru Mijajloviću, koji je optužen za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenose Vijesti.
Odluka je donijeta nakon jučerašnjeg ročišta za kontrolu optužnice, na kojem je Mijajlović negirao navode Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da je učestvovao u švercu kokaina.
Protiv rješenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 24 sata od trenutka prijema rješenja.
Pored Mijajlovića, optužnicom SDT-a obuhvaćeni su Vuk i Vlado Banićević, Vladimir Bajčeta, Milan Popović, Vukašin Vojinović, Radoje Zvicer, Filip Zindović-Kljajević, Nebojša Bugarin i Božidar Jabučanin.
SDT ih tereti da su, kako se navodi u optužnici, učestvovali u švercu ukupno 4.139,605 kilograma kokaina iz Južne Amerike prema Evropi, u periodu od avgusta 2020. do marta 2021. godine.