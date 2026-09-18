Bivši košarkaš Partizana Nik Kalates otrkio je da je imao želju da ostane u Humskoj.

Izvor: MN Press

Ako ne najbolji, onda sigurno najiskusniji košarkaš u prošlosezonskoj ekipi, Nik Kalates napustio je tim Partizana ovog ljeta. Iako je postojala nada da će najbolji plejmejker Evrope ostati u crno-bijelom dresu, a kako i sam kaže, postojala je i njegova volja, to se ipak nije dogodilo. Kako i zašto? Nekoliko mjeseci kasnije otkrio je, upravo, Nik Kalates.

"Želio sam da ostanem, 100 posto, ali nisu to željeli tokom perioda kada su pregovori trajali. Mislim da su tada malo nestali", otvoreno je rekao Kalates novinarima u Atini.

Vidi opis Nik Kalates: "Želio sam da ostanem u Partizanu, ali oni nisu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Želja navijača je postojala, jasno je da je bio igrač koji svojom inteligencijom i iskustvom mijenja tok meča na terenu, ali izgleda da u Humskoj nije bilo mjesta. Ipak, iskusni Grk je odluku kluba dobro prihvatio i našao mirnu luku u PAOK-u. "Nema ljutnje. Važna je stvar i blagoslov što sam imao priliku da igram za Partizan i veoma sam uzbuđen što ću sad igrati za PAOK."

Šta je Kalates još rekao o Partizanu?

Bivši košarkaš Partizana bio je želja navijača još u najboljim igračkim godinama. Ipak, uslovi za njegov dolazak su se stvorili tek kad je postao veteran, ali je i kao takav uspio da osvoji srca publike. Čini se da je ljubav obostrana.

Vidi opis Nik Kalates: "Želio sam da ostanem u Partizanu, ali oni nisu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press, YORGOS MATTHAIOS/INTIME Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Partizan će uvijek biti u mom srcu. Ti momci su bili sjajni. Navijači su bili nevjerovatni od kada sam tamo i ne mogu dovoljno da im zahvalim", dodao je.

Očekivanja od PAOK-a?

PAOK je pobijedio Partizan, ali to nije glavna vijest. Grčki klub ima velike ambicije i trijumf nad evroligašem nije nešto čime će se zadovoljiti.

"Kada napravite ovakav tim, imate pritisak da osvojite titulu. Idemo korak po korak, još nemamo mnogo zajedničkih mečeva. Džedi i ja smo došli kasnije jer smo bili sa reprezentacijom. Imamo mnogo igrača koji mogu da igraju na različitim pozicijama. Imamo mnogo igrača koji mogu da rade različite stvari i sviđa mi se način na koji izgledamo. Imamo veoma dubok roster i veliki potencijal da budemo dobri."

Vidi opis Nik Kalates: "Želio sam da ostanem u Partizanu, ali oni nisu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nedavno se pojavila i vijest da bi PAOK mogao da postane franšiza Evrolige, ako ne, možda bi učešće mogao da izbori i kroz Evrokup?

"To je još daleko... Mislim da će nas svakodnevno napredovanje i svakodnevno poboljšavanje samo dovesti do toga da vidimo gdje ćemo biti na kraju", zaključio je.

(MONDO)