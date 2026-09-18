Iz Parking servisa apeluju na građane koji koriste parking mjesta u ovoj ulici da na vrijeme uklone vozila.

Izvor: MONDO

Zbog održavanja manifestacije „Evropska nedelja mobilnosti“, u Podgorici će od 19. do 22. septembra biti privremeno obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila u Ulici 19. decembra.

Saobraćaj će biti zatvoren na dijelu ulice od raskrsnice sa Bulevarom Ivana Crnojevića do Gradskog stadiona „Pod Goricom“, saopšteno je iz Parking servisa Podgorica.

Iz Parking servisa apeluju na građane koji koriste parking mjesta u ovoj ulici da na vrijeme uklone vozila.

“Ovim putem molimo građane koji koriste parking prostor u navedenoj ulici da blagovremeno uklone svoja vozila, kako bi se omogućilo nesmetano sprovođenje planiranih aktivnosti i bezbjedno održavanje manifestacije”, zaključuju iz Parking servisa.