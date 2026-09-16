Jelena Karleuša u emisiji uživo zaprijetila Tigru: Nakon njenih riječi u studiju zavladao muk (Video)

Kako pjevačica Jelena Karleuša simpatiše Jovanu Jeremić, stala je u zaštitu voditeljke i obratila se njenom izabraniku

Izvor: Pink / screenshot

Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Amidži šou", gdje se u jednom trenutku našla u ulozi zaštitnice voditeljke Jovane Jeremić. Nakon što je voditeljka sa svojim partnerom, Milošem Stojanovićem Tigrom, govorila o njihovoj ljubavi, Karleuša je imala jasnu poruku za Jovaninog izabranika.

Pogledajte kadrove iz emisije:

Kako ne krije da simpatiše Jovanu, priznala je da ne bi voljela da u novoj ljubavnoj vezi bude povrijeđena.

"Mogu ovako da mu zaprijetim, javno, da nema zezanja, jer ćeš imati posla sa mnom ako nešto ne bude bilo po njenom. Ja sam uvijek na ženskoj strani, ali pazi Tigre šta radiš", šaljivo je poručila Jelena.

Kako je sve počelo?

Ognjena Amidžića zanimalo je kako je došlo do ljubavne priče Jovane Jeremić i Miloša Stojanovića, koja je iznenadila javnost, posebno imajući u vidu da je voditeljkin emotivni život godinama bio predmet interesovanja javnosti.

Pogledajte fotografije Jovane i Tigra:

Miloš je otkrio da su se upoznali nakon što je Jovana imala problem koji joj je on pomogao da riješi.

"Prošle godine je Jovana imala neki problem, ja sam joj to riješio, pa smo se tako upoznali. Ja sam je gledao, svidjela mi se, ona mene nije vidjela. Prošlo je pola sata, ona je otišla, pa smo se sreli u novembru na zajedničkoj proslavi i od tada se ne razdvajamo...Nisam je previše gledao na televiziji, sviđala mi se, ali kada smo se smuvali, nismo se razdvojili", rekao je Tigar.

Jovana je potvrdila da joj je u tom periodu bila potrebna pomoć i da joj je partner pružio podršku kada joj je bilo posebno teško.

"Da, bio je problem u privatnom životu. Stvarno mi je mnogo pomogao, ja sam puno patila u tom momentu" rekla je Jovana.

Jovana je potom ispričala da je u periodu kada je upoznala budućeg supruga prolazila kroz izuzetno težak period. Kako je navela, tada je izgubila oca, ali je istovremeno doživjela i razočaranje od osobe kojoj je vjerovala.

"Meni je tata preminuo u tom momentu, ja sam u tom momentu bila izdana. Ja sam iskrena, svemu pristupam iskreno. Mi se nismo vidjeli od tada, prošlo je devet mjeseci. Pozvana sam kod drugarice na rođendan, deset godina se nismo srele, pa je baš tada bila u kafani", rekla je Jovana Jeremić, a potom se i Tigar prisetio njihovog prvog susreta iz svoje perspektive.

Jelena Karleuša u Amidži šou Izvor: YouTube/AmiG Show

"Jovana me nije primijetila, pa je posle skočila da igra. Ja sam sa Ivanom pričao, pa sam sjeo kod nje", rekao je Tigar.

Kako je Jovana ispričala, upravo je taj susret promijenio tok njenog života. Posebno ju je iznenadilo kada joj je prijateljica nakon upoznavanja rekla da je pronašla čovjeka za nju.

"Drugarica mi je rekla da mi je našla muža, ja sam rekla da je to nemoguće. Ja sam došla, on me je vratio kući i više se nikada nismo razdvojili", rekla je Jovana, te je dodala:

"Postojao je momenat kada mi je otac bio teško bolestan od raka, baš mi je teška bila 2025. godina. Mene su u život vratili Milica Mitrović i Željko Mitrović, on kada mi je donio tu pjesmu, on me je oživio."