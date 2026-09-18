Nakon sukoba između Miloševića i Stanišića, u nastalu gužvu uključio se i Zoran Kažić, koji je, prema istim informacijama, krenuo prema Stanišiću.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

U Istražnom zatvoru u Spužu danas je tokom posjete došlo do incidenta među pritvorenicima, a prema informacijama „Vijesti“, u sukobu su učestvovali Mario Milošević i Radoslav Gil Stanišić.

Prema jednom od izvora, u pokušaju da razdvoji zavađene pritvorenike, povrijeđen je Kotoranin Igor Božović. Sagovornik „Vijesti“ tvrdi da ga je, dok je pokušavao da prekine sukob, u nekoliko navrata udario Milošević.

Prema riječima jednog od izvora „Vijesti“, Milošević i Stanišić su se najprije verbalno sukobili, nakon čega je došlo do nasrtaja i zamahivanja.

Nezvanični izvori iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), međutim, navode da je službenik te ustanove reagovao i spriječio da dođe do ozbiljnijeg fizičkog obračuna.

Nakon sukoba između Miloševića i Stanišića, u nastalu gužvu uključio se i Zoran Kažić, koji je, prema istim informacijama, krenuo prema Stanišiću.

"Službenik UIKS-a reagovao je i spriječio da incident preraste u ozbiljniji fizički obračun", tvrdi sagovornik iz UIKS-a.

Prema saznanjima „Vijesti“, u prostoriji za posjete u trenutku incidenta nalazilo se više pritvorenika koji su označeni kao pripadnici kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela.

O događaju je Uprava Istražnog zatvora u Spužu obavijestila Upravu policije, rečeno je „Vijestima“.

Milošević je jedan od optuženih u postupku koji se vodi zbog ubistva Miodraga Kruščića, napada na novinarku Oliveru Lakić i krijumčarenja 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Radomira Đuričkovića.

Stanišić je krajem avgusta uhapšen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Igora Krstovića, koji je teško ranjen 28. januara 2020. godine u Zeti.

Tada su, zajedno sa njim, uhapšeni njegov brat od strica Saša Stanišić, Raško Džankić i njegova supruga Radmila.

Kažiću se, između ostalog, sudi u predmetu u kojem ga Specijalno državno tužilaštvo, zajedno sa Slobodanom Kašćelanom, Radojem Zvicerom i drugim optuženima, tereti za stvaranje kriminalne organizacije i ubistvo Podgoričanina Nikole Stanišića u avgustu 2020. godine.

Tužilaštvo Kažića tereti i kao člana kriminalne organizacije obuhvaćene predmetom koji se odnosi na ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića, kao i otmicu i ubistvo Mila Radulovića, zvanog Kapetan.