Jelena Tomašević blista na promociji knjige supruga Ivana Bosiljčića.

Izvor: MONDO

Pjevačica Jelena Tomašević među prvima je stigla na promociju knjige supruga Ivana Bosiljčića pod nazivom "Naše priče" u MTS dvorani. Ona je, kao i uvijek, izgledala veoma elegantno.

Pogledajte kako je Jelena izgledala na promocijii:

Pogledajte 00:17 Jelena Tomašević nikad elegantnija na promociji knjige supruga Ivana Bosiljčića Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Za ovu priliku odabrala je široke pantalone, uz top sa zanimljivom naramenicom, koja je svima privukla pažnju, a kosu je sredila u rep. Pjevačica nije krila sreću zbog prve knjige svog supruga.

Ovako je izgledala pevačica na promociji:

Vidi opis Jelena Tomašević zablistala na promociji Ivana Bosiljčića: Najveća mu je podrška, u jedan detalj svi gledali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 11 / 11

Podsjetimo, poznati par je, kako su navodili domaći mediji, nekretninu pazario na takozvanom "trećem prstu" u dijelu Grčke koji nije preplavljen turistima iz Srbije, a za koji ih veže i prijatelj koji tamo živi.

"Nisam siguran koliko su platili apartman i kolike je veličine, ali kako sam načuo, najmanji apartmani u tom djelu koštaju oko 50.000 eura. Oni sigurno nisu uzeli najmanji, pa vjerujem da su iskeširali oko 70.000 eura", istakao je izvor za Kurir tada.

Pogledajte kako njih dvoje uživaju na odmoru:

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