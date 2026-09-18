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Jelena Tomašević zablistala na promociji Ivana Bosiljčića: Najveća mu je podrška, u jedan detalj svi gledali

Jelena Tomašević zablistala na promociji Ivana Bosiljčića: Najveća mu je podrška, u jedan detalj svi gledali

Autori Marina Cvetković Autori Ana Živančević
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Jelena Tomašević blista na promociji knjige supruga Ivana Bosiljčića.

Jelena Tomašević zablistala na promociji Ivana Bosiljčića Izvor: MONDO

Pjevačica Jelena Tomašević među prvima je stigla na promociju knjige supruga Ivana Bosiljčića pod nazivom "Naše priče" u MTS dvorani. Ona je, kao i uvijek, izgledala veoma elegantno.

Pogledajte kako je Jelena izgledala na promocijii:

Pogledajte

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Jelena Tomašević nikad elegantnija na promociji knjige supruga Ivana Bosiljčića
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Za ovu priliku odabrala je široke pantalone, uz top sa zanimljivom naramenicom, koja je svima privukla pažnju, a kosu je sredila u rep. Pjevačica nije krila sreću zbog prve knjige svog supruga.

Ovako je izgledala pevačica na promociji:

Podsjetimo, poznati par je, kako su navodili domaći mediji, nekretninu pazario na takozvanom "trećem prstu" u dijelu Grčke koji nije preplavljen turistima iz Srbije, a za koji ih veže i prijatelj koji tamo živi.

"Nisam siguran koliko su platili apartman i kolike je veličine, ali kako sam načuo, najmanji apartmani u tom djelu koštaju oko 50.000 eura. Oni sigurno nisu uzeli najmanji, pa vjerujem da su iskeširali oko 70.000 eura", istakao je izvor za Kurir tada.

Pogledajte kako njih dvoje uživaju na odmoru:

Bonus video:

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

jelena tomašević ivan bosiljčić knjiga promocija promocija knjige

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