Viši sud u Podgorici odbacio je optužnicu protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića, policijskih službenika Draga Spičanovića, Milovana Pavićevića i Vladana Lazovića, tužiteljke Andrijane Nastić i bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića.

Izvor: MONDO

Bivšem šefu Kontraobavještajne službe Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dragu Spičanoviću ukinut je pritvor, saopštio je Pobjedi njegov branilac, advokat Zoran Piperović, prenosi Pobjeda.

Viši sud u Podgorici odbacio je optužnicu protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića, policijskih službenika Draga Spičanovića, Milovana Pavićevića i Vladana Lazovića, tužiteljke Andrijane Nastić i bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) teretilo ih je da su bili dio kriminalne grupe koja je, kako je tvrdilo tužilaštvo, formirana sa ciljem da zloupotrebom medija utiče na „javno mnjenje“.

Prema ocjeni Višeg suda, nema dovoljno dokaza da je Mijajlović bio na čelu navodne kriminalne grupe, niti da je koristio crnogorske medije kako bi „stekao nezakonitu moć za sebe i ostale optužene, utičući na javno mnjenje i medije radi suzbijanja konkurencije i diskreditacije vjerskih, političkih i privrednih organizacija“.

U optužnici su se, između ostalih, pominjali Mportal, TV E, CdM, Standard, Analitika, Antena M, portal E i dnevni list Pobjeda.

Viši sud je ranije saopštio da je optužnica odbačena jer nema dovoljno dokaza da je Mijajlović putem aplikacija Viber i Vocap okrivljenima i NN licima određivao zadatke i uloge koje su oni prihvatali.

Spičanović je bio optužen za krivično djelo odavanje tajnih podataka.

Sud je prilikom odlučivanja ocijenio da se radi o krivičnom djelu sa blanketnom dispozicijom, koje se dopunjuje normom Zakona o tajnosti podataka, kao posebnog zakona (lex specialis), prenosi Pobjeda.

"Pa kako prema članu 12 tog Zakona odavanje podataka označenih stepenom tajnosti „Interno“, ne može prouzrokovati štetne posljedice po bezbjednost Crne Gore, pa ne postoji ni osnovana sumnja da su okrivljeni Spičanović, Lazović i okrivljena Nastić izvršili po jedno krivično djelo odavanje tajnih podataka iz člana 169 stav 1 u vezi člana 4 KZCG", navodi se u obrazloženju suda.

Specijalno državno tužilaštvo u međuvremenu je izjavilo žalbu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici.

"Žalba je izjavljena Apelacionom sudu Crne Gore zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a predloženo je da se rješenje Višeg suda u Podgorici preinači i optužnica Specijalnog državnog tužilaštva potvrdi", saopštio je tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.