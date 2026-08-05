Dea Đurđević sa ponosom objavila dolazak ćerke Iris, uz emotivnu poruku o ljubavi i sreći.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Dea Đurđević prije nekoliko dana donijela je na svijet djevojčicu kojoj su ona i njen suprug Lazar, dali ime Iris. Porođaj je protekao u najboljem redu, a nakon nekoliko dana u porodilištu, Dea i njena nasljednica napustile su porodilište i sa ponosnim tatom i suprugom voditeljke su se uputili u svoj porodični dom.

Dea se sada oglasila na društvenoj mreži Instagram, gdje je objavila video sobe njene nasljednice. Uz video je dodala i opise koje su raznježile sve njene pratioce.

Vidi opis Dea Đurđević opremila kutak za ćerku Iris kao iz najljepše bajke: Detalji dječije sobe od kojih zastaje dah (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

"Dobrodošla, ljubavi u svoju oazu mira i sreće. Ovdje će te uvijek čekati najveći osmijeh i podrška. Najtopliji zagrljaj i razumijevanje. Neka te život uvijek vodi gdje poželiš, znaj da uvijek imaš toplo gnezdo puno ljubavi da se u njega vratiš", napisala je ponosna mama.

Konjići, cvijeće, baloni, mašne

U sobi male Iris, preovladava roze boja, a voditeljka i njen suprug su se potrudili da i dekoracijom dodatno uljepšaju prostor u kom će boraviti njihova mezimica.

U krevecu se nalaze jastuci u obliku cvijeta kamilice, po čitavoj sobi su raspoređeni baloni, a tu je i jedan konji

Po izlasku iz bolnice Dea se oglasila prelijepom porukom:

Kako kaže, presrećna je što su nasljednicu doveli kući.

- Kažu da je donijeti odluku da stvoriš dijete je presudno. To znači odlučiti da će do kraja života tvoje srce hodati van tvog tijela. Presrećna sam zbog toga što smo našu Iris doveli kući - napisala je Dea između ostalog.

Podsjetimo, Dea i Lazar postali su roditelji 28. jula, a najljepše vijesti ponosni otac slavio je do zore.