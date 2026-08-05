Službenici Uprave policije podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv N.Đ. (53), državljanina Republike Srbije, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo utaja poreza i doprinosa, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Kako je navedeno, prijava je podnijeta 4. avgusta 2026. godine, nakon sprovedenog postupka u saradnji službenika Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, Sektora za finansijsko-obavještajne poslove i Poreske uprave Crne Gore.

Iz Uprave policije navode da postoji osnovana sumnja da je N.Đ, postupajući u ime i za račun privrednog društva „I.C.“ d.o.o. Podgorica, u svojstvu ovlašćenog lica, u periodu od 2021. do 2026. godine prikrivao stvarno ostvarene prihode.

„Sumnja se da prilikom podnošenja prijava Poreskoj upravi nije prijavio tačne i istinite podatke o ostvarenim prihodima, čime je izbjegao plaćanje poreza, doprinosa i drugih zakonom propisanih obaveza“, saopšteno je iz policije.

Prema navodima Uprave policije, ovakvim postupanjem osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist i pričinio štetu Budžetu Crne Gore u iznosu od 40.406,74 eura.

„Uprava policije nastavlja sa odlučnim sprovođenjem aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala, posebno onih kojima se ugrožavaju javni prihodi i finansijska stabilnost države“, poručili su iz te institucije.

Iz policije su dodali da će kroz dalju saradnju sa nadležnim organima nastaviti aktivnosti na suzbijanju poreske evazije i jačanju finansijske discipline i odgovornosti u poslovanju privrednih subjekata.