Kula JEC u Saudijskoj Arabiji dostigla je visinu od 430 metara i približava se polovini planirane konstrukcije. Budući najviši neboder na svijetu imaće najmanje 157 spratova, 59 liftova, luksuzni hotel, stanove, poslovni prostor i heliodrom.

Izvor: Global Update/Youtube/printscreen

Izgradnja kule JEC dostigla je novu prekretnicu na putu ka obaranju svjetskog rekorda. Neboder je porastao do visine od 430 metara i ubrzano se približava polovini planirane visine, dok je do završetka ostalo još približno 570 metara.

Kula se gradi u lučkom gradu Džedi u Saudijskoj Arabiji, a poznata je i kao Jeddah Economic Company Tower ili Jeddah Tower. Projekat potpisuje arhitektonski studio „Adrian Smith + Gordon Gill“, dok je jedan od osnivača studija učestvovao i u projektovanju Burdž Kalife, trenutno najviše zgrade na svijetu, visoke 828 metara.

Po završetku, nova kula imaće najmanje 157 spratova i biće gotovo dvostruko viša od najviše zgrade u Sjedinjenim Američkim Državama - kule One World Trade Center u Njujorku, visoke 541 metar.

Kula već dostigla 107 spratova

Prema riječima saudijskog princa Al Valida bin Talala Al Sauda, izvršnog direktora kompanije Kingdom Holding, koja razvija projekat, kula je do sada dostigla 107 spratova.

Time se svrstala među mali broj zgrada u svijetu koje su premašile granicu od 100 spratova.

Prema trenutnom planu, na nižim spratovima nalaziće se poslovni prostor, dok će iznad njih biti luksuzni hotel sa 200 soba. Viši djelovi kule biće rezervisani za apartmane sa uslugama, nebeski lobi i više cjelina sa rezidencijama.

Stanovi će postajati sve prostraniji i skuplji kako se bude išlo ka vrhu građevine. U kuli će se nalaziti i nekoliko vidikovaca, kao i heliodrom.

JEC Tower imaće ukupno 59 liftova i oko 530.000 kvadratnih metara unutrašnjeg prostora.

Prva građevina viša od jednog kilometra

Po završetku radova, JEC Tower trebalo bi da postane prva građevina koju je napravio čovjek, a koja će premašiti visinu od jednog kilometra.

Kompanija "Thornton Tomasetti", zadužena za inženjerski dio projekta, navela je da je projektovanje ovakve kule zahtjevalo rešavanje problema vetra na ekstremnim visinama, kao i kontrolisanje horizontalnog i vertikalnog pomjeranja zgrade tokom vremena.

"Kao prva građevina koju je napravio čovjek i koja će dostići visinu od jednog kilometra, Jeddah Tower predstavlja istinski pionirski inženjerski poduhvat", naveli su iz kompanije.

Kako su objasnili, jednostavnost konstrukcije bila je ključna kako bi izgradnja mogla efikasno da se sprovede, dok je zbog ogromnih dimenzija objekta bilo neophodno pažljivo koristiti građevinske materijale.

Stručnjaci su primenili napredno računarsko modeliranje konstrukcije i obimna testiranja u aerotunelima kako bi razvili sistem sposoban da podnese visinu i opterećenja budućeg najvišeg nebodera na svijetu.

Iako su se drugi veliki saudijski projekti, među kojima su „The Line“ i „Mukaab“, suočili sa ozbiljnim zastojima, izgradnja kule JEC nastavlja se velikom brzinom. Završetak ovog rekordnog nebodera očekuje se tokom 2028. godine.

(New atlas/Mondo)