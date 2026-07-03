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Isplivala slika Jakova Jozinovića s Džejlinim bivšim: Pljušte komentari, u jeku skandala reagovao i prijatelj (Foto)

Isplivala slika Jakova Jozinovića s Džejlinim bivšim: Pljušte komentari, u jeku skandala reagovao i prijatelj (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Korisnici društvenih mreža ne prestaju da polemišu o vezi pjevačice Džejle Ramović i njenog kolege Jakova Jozinovića, a sada se sve više provlače priče da je u pitanju marketinški trik.

Isplivala slika Jakova Jozinovića s Džejlinim bivšim: Pljušte komentari, u jeku skandala reagovao i Izvor: MONDO

Jakov Jozinović i Džejla Ramović posljednjih sedmica glavna su tema medija u regionu, ali i društvenih mreža.

Sve je počelo nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa jahte, koja je, uprkos brzoj reakciji Jakova Jozinovića i njenom uklanjanju, nastavila da kruži internetom.

Nakon toga uslijedili su komentari korisnika društvenih mreža da je djevojka sa fotografije upravo Džejla Ramović, a ubrzo su počele i priče o odnosu njenog bivšeg dečka Bojana Cvijetićanina i Jakova Jozinovića. Na društvenoj mreži X potom se pojavila i njihova zajednička fotografija.

Jakov je, prema navodima koji kruže društvenim mrežama, bio u veoma dobrim odnosima sa Bojanom, što je nedavno pomenuo i jedan od prijatelja Džejlinog bivšeg dečka.

„Ova ljubavna afera me nije nimalo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš djevojku. To je mimo svih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pjesme, a u međuvremenu mu osvajaš djevojku“, napisao je on na Instagram storiju.

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Tagovi

Jakov Jozinović Džejla Ramović

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