Isplivala slika Jakova Jozinovića s Džejlinim bivšim: Pljušte komentari, u jeku skandala reagovao i prijatelj (Foto)

Korisnici društvenih mreža ne prestaju da polemišu o vezi pjevačice Džejle Ramović i njenog kolege Jakova Jozinovića, a sada se sve više provlače priče da je u pitanju marketinški trik.

Izvor: MONDO

Jakov Jozinović i Džejla Ramović posljednjih sedmica glavna su tema medija u regionu, ali i društvenih mreža.

Sve je počelo nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa jahte, koja je, uprkos brzoj reakciji Jakova Jozinovića i njenom uklanjanju, nastavila da kruži internetom.

Nakon toga uslijedili su komentari korisnika društvenih mreža da je djevojka sa fotografije upravo Džejla Ramović, a ubrzo su počele i priče o odnosu njenog bivšeg dečka Bojana Cvijetićanina i Jakova Jozinovića. Na društvenoj mreži X potom se pojavila i njihova zajednička fotografija.

Ma pozovi je ti ma bolje tihttps://t.co/qd6iVGIjeZ — Sinagoga Sekulić Prijess (@Sinagogili)June 30, 2026

Jakov je, prema navodima koji kruže društvenim mrežama, bio u veoma dobrim odnosima sa Bojanom, što je nedavno pomenuo i jedan od prijatelja Džejlinog bivšeg dečka.

„Ova ljubavna afera me nije nimalo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš djevojku. To je mimo svih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pjesme, a u međuvremenu mu osvajaš djevojku“, napisao je on na Instagram storiju.