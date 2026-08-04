Zbog bivšeg trpela pakao u sekti, a danas blista u ljubavi: Slavna glumica prvi put uslikana s novim dečkom

Kejti Holms i Džejson Bard Jarmoski viđeni su zajedno na humanitarnom događaju u Njujorku.

Izvor: Instagram printscreen/katieholmes

Poznata glumica Kejti Holms nedavno je fotografisana kako se drži za ruke sa svojim dečkom, umjetnikom Džejsonom Bardom Jarmoskim tokom humanitarnog događaja u Njujorku.

Posle događaja, produžili su u romantičnu šetnju Sohoom. Rijetko se pojavljuju u javnosti, a većina komentariše da izgledaju kao veoma skladan par.

Ovaj miran gradski život daleko je od onog koji je nekada vodila u Los Anđelesu. Njena adresa već godinama je Njujork, gdje je bila potpuno posvećena odrastanju ćerke Suri, dobijene u braku sa Tomom Kruzom.