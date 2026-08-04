logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog bivšeg trpela pakao u sekti, a danas blista u ljubavi: Slavna glumica prvi put uslikana s novim dečkom

Zbog bivšeg trpela pakao u sekti, a danas blista u ljubavi: Slavna glumica prvi put uslikana s novim dečkom

Autor Ana Živančević
0

Kejti Holms i Džejson Bard Jarmoski viđeni su zajedno na humanitarnom događaju u Njujorku.

Zbog bivšeg trpela pakao u sekti, a danas blista u ljubavi: Slavna glumica prvi put uslikana s novim dečkom Izvor: Instagram printscreen/katieholmes

Poznata glumica Kejti Holms nedavno je fotografisana kako se drži za ruke sa svojim dečkom, umjetnikom Džejsonom Bardom Jarmoskim tokom humanitarnog događaja u Njujorku.

Posle događaja, produžili su u romantičnu šetnju Sohoom. Rijetko se pojavljuju u javnosti, a većina komentariše da izgledaju kao veoma skladan par.

Ovaj miran gradski život daleko je od onog koji je nekada vodila u Los Anđelesu. Njena adresa već godinama je Njujork, gdje je bila potpuno posvećena odrastanju ćerke Suri, dobijene u braku sa Tomom Kruzom.

Tagovi

kejti holms Džejson Bard Jarmoski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ