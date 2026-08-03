Tri osobe su poginule, a 13 je povrijeđeno u napadu drona na plaži u Arhipo-Osipovki. Ruske vlasti istražuju incident.

Izvor: @wartranslated/X

Tri osobe su poginule, a još 13 je povrijeđeno, među njima i djeca, nakon pada ostataka drona u turističkom mjestu Arhipo-Osipovka na ruskoj obali Crnog mora, saopštile su ruske vlasti.

Mjesto administrativno pripada Gelendžiku, poznatom ljetovalištu u Krasnodarskom kraju. Regionalni guverner Venijamin Kondratjev rekao je da su ukrajinski dronovi napali civilnu infrastrukturu i da hitne službe rade na lokacijama na kojima su pronađeni ostaci letjelica. Ruske tvrdnje o meti napada nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi pad drona među ljude na plaži i eksplozija koja je uslijedila.

Upozoravamo da bi snimak mogao biti uznemirujući za pojedine čitaoce.

Ruske vlasti za sada nisu potvrdile da je dron pao direktno među kupače, već navode da su žrtve stradale usled pada ostataka bespilotne letjelice.

Međutim, ruski mediji prenose izjave svedoka koji tvrde da su dronovi viđeni u blizini plaže. Jedan muškarac rekao je da su se ljudi skrivali iza uzvišenja na obali i pokrivali ležaljkama, dok je drugi naveo da je vidio povrijeđenog muškarca sa krvavim ramenom.

U blizini je luksuzni kompleks koji se povezuje sa Putinom

Mjesto pada drona nalazi se dvadesetak kilometara od luksuznog kompleksa u blizini Gelendžika koji se godinama dovodi u vezu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

U Gelendžiku je tokom noći proglašena opasnost od napada dronovima, a stanovnici su čuli dejstvo protivvazdušne odbrane. Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je između večeri 2. avgusta i jutra 3. avgusta iznad više ruskih regiona, okupiranog Krima i Crnog mora presretnut ili uništen 131 ukrajinski dron.

(Index/MONDO)