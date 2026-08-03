U španskoj enklavi Seuta i dalje se nalazi na hiljade migranata, uprkos povratku većine u Maroko.

Izvor: Samuel Vega / imago stock&people / Profimedia

Predsjednik regionalne vlade Seute Huan Hesus Vivas rekao je da se o povratku u normalu još ne može govoriti i da se u enklavi i dalje nalazi "na hiljade" migranata.

Nakon velikog talasa migranata, u španskoj enklavi Seuta na granici sa Marokom situacija se, po svemu sudeći, još nije smirila. Regionalne vlasti upozoravaju da je stanje i dalje ozbiljno.

Prošle sedmice u lučki grad ušlo je na desetine hiljada ilegalnih migranata. Španska vlada saopštila je da se većina njih vratila u Maroko.

Međutim, snimci sa terena, kako navodi njemački Bild, prikazuju drugačiju sliku. Prema tom izvještaju, stotine migranata i dalje se kreću ulicama Seute uzvikujući "Allahu Akbar". Predsjednik regionalne vlade Seute Huan Hesus Vivas rekao je da se o povratku u normalu još ne može govoriti i da se u enklavi i dalje nalazi "na hiljade" migranata.

Pokušavaju da stignu do evropskog kopna

Zaposleni u gradskom prihvatnom centru rekli su za Rojters da su hiljade migranata odbile da se vrate u Maroko. Prema navodima državne televizije RTVE, većina njih dolazi iz zapadne i istočne Afrike, dok Bild pominje zemlje poput Somalije, Sudana i Nigerije.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da pojedini migranti pokušavaju da stignu do evropskog kopna. Kanadski medij CBC News izvestio je da je zabilježen veći broj presretanja migranata u Gibraltarskom moreuzu, dok su neki od njih, prema istim navodima, već uspjeli da se iskrcaju na evropsku obalu.

U međuvremenu, u Seuti i dalje traje izvlačenje tela iz mora. Broj poginulih porastao je na 88. Većina stradalih utopila se pokušavajući da dopliva do španske enklave.

Prema pisanju lista El País, nisu pronađena sva tijela, dok je mrtvačnica u Seuti već preopterećena zbog velikog broja žrtava.

(Heute/Kurir/MONDO)