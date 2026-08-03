"Pričinili su štetu državnom budžetu i ostvarili imovinsku i političku korist za sebe, političku partiju i lica bliska Demokratama"

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Advokat Veselin Radulović saopštio je da je Specijalnom državnom tužilaštvu danas podnio novu krivičnu prijavu protiv političke partije „Demokrate – Demokratska Crna Gora“, njenog predsjednika i potpredsjednika Vlade Crne Gore Alekse Bečića, ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i više NN lica, službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog, kako je naveo, osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih djela na štetu budžeta Crne Gore.

Radulović tvrdi da su, kako je naveo u prijavi, protivpravno, bez kadrovskog plana čije donošenje je zakonska obaveza i za čije sprovođenje je odgovoran prijavljeni Šaranović kao starješina MUP-a, vršili nezakonita zapošljavanja, odnosno protivpravna angažovanja lica bliskih Demokratama po osnovu ugovora o djelu za poslove koji predstavljaju redovnu djelatnost Ministarstva.

Radulović je naveo da su, kako tvrdi, nepravilno i nezakonito planirali i evidentirali rashode, upravljali ljudskim resursima, državnom imovinom, sistemom unutrašnjih finansijskih kontrola, kao i da su u pojedinim postupcima evidentiranja i izvršavanja izdataka nezakonito i nepravilno evidentirali troškove izrade softvera, operativnog lizinga, kao i troškove smještaja i ishrane policijskih službenika angažovanih van mjesta rada, piše Antena M.

Prema njegovim riječima, time su pričinili štetu državnom budžetu i ostvarili imovinsku i političku korist za sebe, političku partiju i lica bliska Demokratama.

Radulović je dodao da činjenice i dokazi navedeni u krivičnoj prijavi, posmatrani zajedno sa nalazima Državne revizorske institucije u odnosu na CEDIS kojim rukovodi ista partija i u odnosu na reviziju te političke partije, a što je, kako je naveo, detaljno obrazloženo u krivičnim prijavama koje je podnio u avgustu prošle godine i krajem jula ove godine, dodatno ukazuju na obrazac postupanja.

Kako je kazao, imajući u vidu da je riječ o raspolaganju sredstvima koja se dominantno finansiraju iz Budžeta Crne Gore, to opravdava sprovođenje izviđaja radi utvrđivanja da li su prijavljena lica zakonito raspolagala povjerenim sredstvima ili u njihovim radnjama postoje elementi nekog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.