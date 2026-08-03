Budvanska policija sinoć je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapsila M.L. iz Kotora zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“Odjeljenju bezbjednosti Budva je 1. avgusta, od strane građanina prijavljeno da jedna osoba stavlja i muči psa, uz zahtjev da se lice upozori na takvo ponašanje. Građanin tom prilikom nije želio da podnese zvaničnu prijavu, već da se osumnjičnom skrene pažnja i upozori da prestane sa takvim postupanjem. Takođe je naveo da posjeduje video-zapis koji se odnosi na navedeni događaj, ali da u tom trenutku nije bio spreman da ga ustupi niti dostavi policiji”, saopštila je Uprava policije.

O navedenom događaju upoznat je dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da policija preduzme mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta i pronalaska pomenute ososbe. Policajci su odmah preduzeli aktivnosti, ali navedeni nije zatečen na prijavljenoj adresi.

“Policajci su 2. avgusta nastavili aktivnosti na identifikovanju i pronalasku osobe na koju su se odnosili navodi prijave, kojom prilikom je utvrđeno da je riječ o M.L. (26) iz Kotora, sa privremenim boravkom u Budvi. M.L. je pristupio u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva radi prikupljanja obavještenja”, kazali su iz policije.

U međuvremenu je policijskim službenicima dostavljen video-zapis predmetnog događaja objavljen na društvenim mrežama, koji je, zajedno sa sadržajem prikupljenog obavještenja, dostavljen postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

“Postupajući po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, M.L. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa, te će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru na dalje postupanje”, zaključuju iz policije.