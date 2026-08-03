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Evo kako izgleda vila Filipa Cara u Crikvenici: Pogled puca na more, mnoge su htjele da se usele tamo

Evo kako izgleda vila Filipa Cara u Crikvenici: Pogled puca na more, mnoge su htjele da se usele tamo

Autor Marina Cvetković
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Njegova porodična kuća nalazi smještena je na obroncima brda, u mirnom kraju daleko od gradske buke.

Evo kako izgleda vila Filipa Cara u Crikvenici Izvor: Instagram/Antonio Ahel/ATAImages/

Rijaliti učesnik Filip Car već godinama intrigira javnost ne samo ljubavnim turbulencijama, već i načinom života van kamera, a on će uskoro opet ući u Elitu 10.

Iako nije bio dio "Elite 9" njegovo ime se svakodnevno pominjalo. Unutra je bila njegova bivša djevojka Maja Marinković, koja je imala burnu reakciju svaki put kada se spomene njegovo ime.

Krivične prijave

Filip je stao u njihovu odbranu Majinih suparnica - Stanije i Aneli, a o Maji nema ni jednu lijepu riječ da kaže. Njih dvoje su završili na sudu, jer je Marinkovićeva protiv njega podnijela nekoliko krivičnih prijava.

On se redovno oglašavao na TikToku i komentarisao je aktuelne rijalite teme.

Kuća na obroncima brda

Dobro je poznato da Filip živi u Crikvenici, u istoj onoj kući u koju su, kako se nekada pisalo, željele da se usele mnoge njegove djevojke. A dosta se govorilo i o posjeti Anđele Đuričić, mada su oboje pri stavu da je između njih samo čisto prijateljstvo. 

Njegova porodična kuća nalazi smještena je na obroncima brda, u mirnom kraju daleko od gradske buke. U pitanju je nekretnina na dva sprata, ima četiri terase, a pogled puca na more. Kuća je okružena zelenilom, a u neposrednoj blizini nalazi se crkva, kao i škola koju je pohađao Filip.

Pogledajte kako izgleda:

U prizemlju je poslovni prostor

Car je u više navrata na svom Instagram profilu pokazao i unutrašnjost porodičnog doma. U pitanju je moderan enterijer, preovladavaju svijetli tonovi, a dnevna soba je velika. 

Burne rijaliti veze

Podsjetimo, Filip je u javnosti najpoznatiji po burnim vezama iz rijalitija, Dalilom Dragojević, koja je s njim prevarila muža Dejana Dragojevića, zbog čega su se i razveli, Majom Marinković, koja mu je grebala lice tokom svađa, i Aleksandrom Nikolić, sa kojom ima dijete. 

Prisjetimo se turbulentne veze sa Majom:

Odnos sa Aleks Nikolić je bio pun uspona i padova, te je umjesto do vjenčanja i zajedničkog života upravo u ovoj kući na moru, došlo je do raskida.

Iako je godinama bio sinonim za skandale, svađe i turbulentne odnose u "Zadruzi", čini se da Filip danas sve više naginje porodičnom životu. Njegova kuća u Crikvenici tako postaje simbol novog poglavlja daleko od kamera, i njegova mirna luka.

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Tagovi

Filip Car crikvenica vila kuća

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