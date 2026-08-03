UEFA je jutros napravila podgrupe za žrijeb plej-ofa Konferencijske lige i skratila tako broj potencijalnih protivnika Partizanu. Može li Partizan do grupne faze?

Izvor: MN Press

FK Partizan saznaće danas u 14 časova ko će biti njegov posljednji rival u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a tim povodom UEFA je jutros "skratila" listu potencijalnih protivnika.

Kao što je to uobičajeno, UEFA zbog velikog broja klubova na žrijebu pravi podgrupe, a Partizan je kao povlašećni tim dobio jako teško društvo. Uostalom, tu je i Hetafe, kao klub najjačeg UEFA koeficijenta. Pogledajte spisak klubova koje bi Partizan mogao da dobije na današnjem žrijebu plej-ofa Lige konferencija u Nionu:

Hetafe (Španija)

pobjednik meča Tvente (Holandija) - Dunajska Streda (Slovačka)

pobednik meča Beitar Jerusalim (Izrael) - Austrija Beč (Austrija)

poraženi iz Makabi Tel Aviv (Izrael) - CSKA Sofija (Bugarska)

Naravno, da bi Partizan uopšte igrao u plej-ofu, moraće da prođe prvo kazahstanski Tobol koji već u četvrtak dolazi u Humsku na prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija.

Važni datumi u kvalifikacijama

Vidi opis Partizanu slijedi pakao na žrijebu Konferencijske lige: UEFA skratila spisak i napravila problem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Evo i rasporeda svih važnih datuma za Partizan ovog leta u Ligi konferencija: