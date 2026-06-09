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"Stiže još jedna Bekvalčeva": Nataša Bekvalac se oglasila i podijelila srećne vijesti o prinovi

"Stiže još jedna Bekvalčeva": Nataša Bekvalac se oglasila i podijelila srećne vijesti o prinovi

Autor Marina Cvetković
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U toku je veliko slavlje u domu pjevačice Nataše Bekvalac.

Nataša Bekvalac se oglasila i podijelila srećne vijesti o prinovi Izvor: Kurir

U dom pjevačice Nataše Bekvalac stigle su lijepe vijesti, a ona je o tome obavijestila brojne ljude koji je prate na društvenim mrežama. Naime, sestra pjevačice, Katarina Šarović, uskoro će dobiti bebu.

Za ovu priliku, otvorili su šampanjac, a članovi porodice su se okupili kako bi proslavili vijest o dolasku prinove. Nataša nije mogla da sakrije sreću, pa je javno podijelila ove informacije.

Nakon toga, usledilo je mnogo čestitki na Instagramu, a fanovi su joj poželjeli lijepe želje.

"Dobićemo bebu! Mama Katarina Šarović rodiće djevojčicu, a mi postajemo tetke " napisala je pjevačica, a potom dodala sledeće:

"E pa još jedna Bekvalčeva stiže, spremite se, letećemo " poručila je Nataša svojim pratiocima.

Podsjetimo, Nataša je prošle godine podijelila vijest o Katarininoj udaji, i ovim riječima poželjela sreću sestri:

" Udala se moja ljubav" napisala je tada Nataša Bekvalac.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Tagovi

Nataša Bekvalac prinova

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