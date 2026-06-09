U toku je veliko slavlje u domu pjevačice Nataše Bekvalac.
U dom pjevačice Nataše Bekvalac stigle su lijepe vijesti, a ona je o tome obavijestila brojne ljude koji je prate na društvenim mrežama. Naime, sestra pjevačice, Katarina Šarović, uskoro će dobiti bebu.
Za ovu priliku, otvorili su šampanjac, a članovi porodice su se okupili kako bi proslavili vijest o dolasku prinove. Nataša nije mogla da sakrije sreću, pa je javno podijelila ove informacije.
"Stiže još jedna Bekvalčeva": Nataša Bekvalac se oglasila i podijelila srećne vijesti o prinovi
Nakon toga, usledilo je mnogo čestitki na Instagramu, a fanovi su joj poželjeli lijepe želje.
"Dobićemo bebu! Mama Katarina Šarović rodiće djevojčicu, a mi postajemo tetke " napisala je pjevačica, a potom dodala sledeće:
"E pa još jedna Bekvalčeva stiže, spremite se, letećemo " poručila je Nataša svojim pratiocima.
Podsjetimo, Nataša je prošle godine podijelila vijest o Katarininoj udaji, i ovim riječima poželjela sreću sestri:
" Udala se moja ljubav" napisala je tada Nataša Bekvalac.
Pogledajte kako je to izgledalo: