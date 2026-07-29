"Ljudi, ovo je Džejla Ramović": Glumica iz Netfliksove serije zaludjela region

Fotografije meksičke glumice i pjevačice Belinde Peregrín Šul sa snimanja nove HBO-ove serije "Carlota" preplavile su društvene mreže, a mnogi su odmah primjetili koliko podsjeća na Džejlu Ramović

Izvor: Instagram/belindapop

U toku je snimanje serije "Karlota", priče o meksičkoj carici, u kojoj glavnu ulogu igra Belinda Peregrin Šul, ili što bi korisnici mreža rekli - "Džejla Ramović".

Nakon što su objavljene prve slike Belinde u ulozi Karlote, uslijedili su brojni komentari u kojima su korisnici upoređivali njen izgled sa bosanskohercegovačkom pjevačicom, koja je poslednjih mjeseci u centru pažnje zbog navodne veze sa Jakovom Jozinovićem

Izvor: Instagram/belindapop

Pojedini su jednostavno pored njenih slika potpisali Džejlu, dok su drugi objašnjavali da "tako izgleda Džejla bez šminke".

Pogledajte meksičku glumicu:

Pogledajte Džejlu Ramović:

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Belinda je meksičko-španska pjevačica, kantautorka i glumica koju često nazivaju „princezom latino popa“. Rođena je 1989. godine u Madridu, a sa porodicom se kao četvorogodišnja djevojčica preselila u Meksiko Siti, gdje je odrasla i izgradila uspješnu karijeru.

Glumačku karijeru započela je sa samo deset godina, pojavljujući se u popularnim meksičkim dječjim telenovelama. Kasnije je ostvarila i međunarodni uspjeh, pa je glumila u Diznijevom filmu "The Cheetah Girls 2", kao i u serijama među kojima je i "Bienvenidos a Edén".

Svoj prvi studijski album "Belinda" objavila je 2003. godine, a on je ostvario veliki uspjeh širom Latinske Amerike. Nedavno je nastupila i na svečanom otvaranju Svetskog prvenstva u fudbalu na stadionu u Meksiko Sitiju.

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(Nova, MONDO)