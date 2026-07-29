5 knjiga koje pomažu da izađete iz toksičnog odnosa: Prepoznajte manipulaciju i vratite kontrolu nad životom

Donosimo predloge naslova koji vam mogu pomoći ukoliko ste u toksičnom odnosu, i želite da izađete iz "začaranog kruga".

Izvor: priintscreen/delfi.rs

Poslednjih dana, region ne prestaje da bruji o situaciji između Kristine Spalević i njenog bivšeg partnera Kristijana Golubovića. Nažalost, u komentarima ispod njenih objava na kojima su dokazi svega što je trpela u odnosu, kao da se takmiče ko će ostaviti ružniji komentar.

Takođe primećujemo da se krivica prebacuje na žrtvu, a sve jer "eto, znala si kakav je". Ne smemo da zaboravimo ni ono: "A što nisi ranije otišla".

Napuštanje bilo kog toksičnog odnosa, nevezano da li je u pitanju supružnički, prijateljski, porodični, nije prekidač, niti se ova odluka donosi preko noći.

Pre svega, zahteva ogromnu snagu, ali i ogromnu podršku, koju, neretko, većina žrtava nema. No, na putu do spoznaje da to što vam se događa ne treba da trpite, može pomoći kvalitetna literatura. Knjige mogu pomoći i ne samo da jasnije sagledate situaciju, već i da naučite konkretne korake za postavljanje granica.

Mi smo izdvojili odlična štiva koja su prevedena na srpski jezik i lako se mogu pronaći u domaćim knjižarama:

1. "Nije problem u tebi", Dr Ramani Durvasula

Izvor: Laguna

O čemu se radi: Dr Ramani je vodeći svetski stručnjak za narcisoidni poremećaj i toksične relacije. Knjiga je fokusirana na prepoznavanje patoloških obrazaca ponašanja partnera poput gaslighting-a, skrivene agresije i manipulacije.

Zašto pročitati: Pomaže vam da prestanete da tražite krivicu u sebi, shvatite da partnera ne možete promeniti i pruža vam konkretan, korak-po-korak plan kako da se emotivno i fizički zaštitite ili bezbedno napustite takav odnos.

2. "Emocionalna ucena", Dr Suzan Forvard

Izvor: priintscreen/delfi.rs

O čemu se radi: Autorka koja je definisala pojam "toksičnih roditelja" u ovoj knjigi razrađuje taktike kojima se služe bliski ljudi - partneri, roditelji, prijatelji... kako bi manipulisali nama pomoću tri poluge: straha, obaveze i krivice (tzv. FOG - Fear, Obligation, Guilt).

Zašto pročitati: Odlična je ako u vezi često čujete rečenice poput: "Da me zaista voliš, uradio/la bi to" ili "Ako odeš, uništio/la si mi život". Naučiće vas kako da prepoznate ucenjivačke mehanizme i da im se odlučno suprotstavite.

3. "Granice", Dr Henri Kloud i dr Džon Taunsend

Izvor: printscreen/vulkan

O čemu se radi: Klasik psihološke literature koji se bavi pitanjem kako postaviti nevidljivi, ali čvrsti zid oko svog mentalnog i emotivnog prostora, odnosno, kada reći "da", a kako reći "ne" bez osećaja krivice.

Zašto pročitati: Toksični odnosi opstaju prvenstveno tamo gde su granice narušene ili uopšte ne postoje. Ova knjiga je "prva pomoć" da ponovo naučite gde se završavaju potrebe vašeg partnera, a gde počinje vaš lični život i integritet.

4. "Žene koje previše vole", Robin Norvud

Izvor: vulkan

O čemu se radi: Svetski bestseler koji se detaljno bavi fenomenom emocionalne zavisnosti i razlozima zašto mnogi ljudi, a naročito žene, iznova biraju partnere koji su emocionalno nedostupni, teški, hladni ili destruktivni.

Zašto pročitati: Pomaže vam da razumete sopstvene korene i obrasce: zašto vas privlači baš takav tip partnera, zašto poistovećujete patnju sa ljubavlju i kako da konačno prekinete krug prekomernog davanja u odnosima koji vas samo prazne.

5. "Oslobođeni od psihopate: Oporavak od emotivno štetnih veza", Džekson Mekenzi

Izvor: printscreen/vulkan

O čemu se radi: Džekson Makenzi je osnivač velike pokretne zajednice za podršku žrtvama emotivnog zlostavljanja. Knjiga se detaljno bavi procesom oporavka nakon veze sa osobama koje pokazuju psihopatske, narcisoidne ili manipulatitvne crte (ljudi koji glume žrtvu, neprestano vas prave "ludim", flertuju sa drugima da bi vas pravili ljubomornim i emotivno vas iscrpljuju).

Zašto pročitati: Ova knjiga je bukvalno melem za dušu ako prolazite kroz fazu preispitivanja i zbunjenosti. Pomaže vam da shvatite da niste vi krivi za tuđe manipulacije, uči vas kako da presečete sve kontakte sa toksičnim partnerom, i kako da ponovo povratite sopstveni mir, samopouzdanje i veru u sebe.

Savet

Ukoliko primetite da se u vezi suočavate sa stalnim preispitivanjem sopstvene stvarnosti i osećajem da "ludite", potražite i literaturu koja se bavi pojmom "Gaslighting", jer je to najčešća metoda manipulacije u toksičnim odnosima.

Koju god knjigu da odaberete, imajte na umu da je čitanje prvi korak, a razgovor sa terapeutom ili osobom od poverenja ogromna podrška na tom putu.