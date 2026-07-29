Dječak koji je teško povrijeđen u udesu na putu Kotor–Nikšić i dalje se nalazi na intenzivnoj njezi u Nišu, njegovo stanje je stabilno, a narednih dana očekuju ga nove hirurške intervencije.

Izvor: TV Zona Plus Youtube printscreen/MONDO/Stefan Stojanović

Dječak koji je teško povrijeđen u udesu, koji se 12. jula dogodio na magistralnom putu Kotor- Nikšić i dalje se nalazi na intenzivnoj njezi Klinike za dečiju hirurgiju u Nišu, ali je njegovo zdravstveno stanje stabilno, rekli su danas za Tanjug u Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Zdravstveno stanje dječaka se prati, a u narednom periodu, kako je rečeno u UKC Niš, očekuju ga dodatne hirurške intervencije.

Dječak je u udesu zadobio teške povrede glave i pluća i prvobitno je bio na liječenju u Kliničkom centru u Podgorici. U Univerzitetski klinički centar Niš dečak je prebačen avionom Vlade Srbije 22. jula, a sa njim je bila i njegova majka koja je u udesu zadobila povredu ruke i koja je operisana u UKC Niš.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se 12. jula na magistralnom putu Kotor-Nikšić, kada se prevrnuo minibus koji je prevozio hodočasnike iz Srbije sa povratka iz Manastira Ostrog.

U udesu je poginula 21-godišnja djevojka iz Vrtišta kod Niša, a 16 osoba je povrijeđeno, među njima i djeca.

Povrijeđeni su nakon udesa bili zbrinuti u bolnicama u Risnu i Kotoru, a potom je njih sedmoro avionom Vlade Srbije prebačeno iz Tivta do Niša, gde je nastavljeno njihovo liječenje.

(RTS/MONDO)