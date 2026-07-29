Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je pritvor do 30 dana muškarcu (45) koji se tereti da je u Zemunu nožem pokušao da ubode svoje podstanare.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi do 30 dana pritvora muškarcu (45) osumnjičenom da je nožem htio da ubode podstanare u Zemunu.

Pritvor mu je predložen da ne bi uticao na svjedoke i oštećene i da ne bi, imajući u vidu da je ranije osuđivan, ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog tužilaštva. On na saslušanju u tužilaštvu nije priznao izvršenje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je on 27. jula u Zemunu, u stanu čiji je stanodavac, a koji izdaje podstanarima oštećenima (53), (29) i (73), nožem krenuo ka ženu u namjeri da joj zada ubod, u čemu ga je spriječio muškarac koji mu je uzeo nož iz ruke.

Osumnjičeni je onda uzeo šrafciger i pokušao da ubode muškarca.

(Srbijadanas/MONDO)