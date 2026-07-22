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"To nije Jakov": Objava Džejle Ramović uzburkala mreže, ko je muškarac sa snimka na TikToku? (Video)

"To nije Jakov": Objava Džejle Ramović uzburkala mreže, ko je muškarac sa snimka na TikToku? (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Džejla Ramović na meti komentara zbog novog videa sa misterioznim muškarcem

"To nije Jakov": Objava Džejle Ramović uzburkala mreže, ko je muškarac sa snimka na TikToku? (Video) Izvor: TikTok/dzejlar

Mlada muzička zvijezda Džejla Ramović, koja je nedavno napravila pometnju kada je na nastupu u Hrvatskoj zapjevala "Đurđevdan", ponovo je u centru pažnje zbog jednog snimka na TikToku.

Nakon što je njen kolega, i navodni dečko Jakov Jozinović, objavio, pa obrisao snimak na kojem se ljubi sa djevojkom na jahti, interesovanje javnosti za ovaj par ne prestaje.

Izvor: MONDO

 Ovoga puta, na pomenutoj društvenoj mreži podijelila je snimak na kojem se vozi na Vespi iza mladića u bijeloj majici, ali se njegovo lice ne vidi zbog ugla snimanja i kacige.

"To nije Jakov"

To je bilo dovoljno da se u komentarima odmah pokrene rasprava o tome ko je misteriozni mladić. Pratilac koji je pitao: "Ko je to?" dobio je više od stotinu lajkova na svoj komentar, a neko drugi je u priču uključio i Jakova Jozinovića.

"To nije Jakov", napisao je jedan od korisnika u komentarima.

Jedan od Džejlinih vjernih pratilaca navodno je otkrio o kome je riječ:

"Za sve koje zanima s kim je, to je Marko Vuletić, njen najbolji prijatelj", napisao je u komentarima.

Pogledajte snimak:

@dzejlar

♬ Rijeka snova Neno Belan - crnooka

Na ovom snimku jeste Jakov

Interesovanje za Džejlin ljubavni život pojačalo se posljednjih sedmica nakon što su se pojavile glasine da je bliska sa mladim pjevačem iz Vinkovaca, Jakovom Jozinovićem.

Nagađanja su počela nakon što je Jakov na društvenim mrežama objavio, a zatim obrisao snimak na kojem ljubi misterioznu djevojku. Mnogi obožavaoci zaključili su da bi ta djevojka mogla biti upravo Džejla, prvenstveno zbog detalja poput prstena koji se vidio na njenoj ruci.

Pogledajte skrinšotove videa koji je, uprkos činjenici da je brzo obrisan, ipak završio na društvenim mrežama.

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Tagovi

Džejla Ramović pjevačica

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