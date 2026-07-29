Epidemija ebole na istoku Konga dodatno je produbila katastrofalnu krizu, dok UN upozorava da se skoro 10 miliona ljudi nalazi na ivici gladi.

Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Epidemija ebole u ​​istočnom Kongu dodatno pogoršava krizu sa hranom u zemlji, koja je već pogođena jednom od najvećih humanitarnih kriza na svijetu, upozorio je danas šef Agencije UN za hranu (WFP) Karl Skau, javlja AP.

Skau iz Svjetskog programa za hranu (WFP) je u posjeti provinciji Ituri u Kongu. On je opisao epidemiju kao krizu unutar krize i naglasio da je ona dodatno pogoršala situaciju za više od pet miliona stanovnika, koji se već suočavaju sa kritičnom nestašicom hrane.

Dugotrajni sukob u istočnom Kongu ostavio je skoro 10 miliona ljudi na ivici gladi. Provincija Ituri, epicentar epidemije ebole, jedan je od najteže pogođenih regiona, a WFP kaže da je 1,9 miliona ljudi u opasnosti.

U 48 zdravstvenih zona pogođenih ebolom, više od 2,7 miliona ljudi suočava se sa nestašicom hrane. Od njih, 628.000 je u stanju hitne potrebe, javlja Index.

"Situacija se sada pogoršava zbog ebole. Tržišta su pogođena, lanci snabdijevanja su poremećeni i ljudima je sve teže da nabave dovoljno hrane", rekao je Skau.

Ebola uzrokuje sve veću neuhranjenost

Ova epidemija ebole smatra se najbrže rastućom. Od njenog proglašenja 15. maja, potvrđeno je 3.360 slučajeva, a 1.487 ljudi je umrlo. Mere za suzbijanje širenja virusa, poput zatvaranja granica i ograničenja kretanja i javnih okupljanja, poremetile su svakodnevni život i ekonomske aktivnosti. To je dovelo do rasta cijena hrane i goriva, saopštio je Svjetski program za hranu (WFP).

Vidi opis Kriza unutar krize uništava Kongo: Na ivici gladi 10 miliona stanovnika, epidemija ebole bukti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Agencija UN za hranu saopštila je da je do sada distribuirala više od 160.000 toplih obroka. Obroci su namijenjeni pacijentima, kontaktima zaraženih osoba i zdravstvenim radnicima u 17 centara za liječenje i izolaciju.

Stanovnici rudarskog grada Mongbvalu, jednog od žarišta epidemije, kažu da ebola i uvedene mjere otežavaju mnogim porodicama da prehrane svoju djecu. Kahambu Debora, četrdesetogodišnja majka šestoro djece, objašnjava da je zbog nasilja pobunjenika teško pristupiti njenoj zemlji, a situaciju su dodatno otežala ograničenja vezana za ebolu.

"Pronalaženje hrane je postalo izuzetno teško. Zbog nesigurnosti, ponekad ne možemo ni da idemo na polja, i zbog toga djeca umiru", rekla je ona.

"Potrebna sredstva i pomoć donatora"

Ričard Lokudu, direktor Opšte bolnice Mongbvalu, kaže da zdravstveni radnici primjećuju porast broja slučajeva neuhranjenosti u poređenju sa periodom prije epidemije.

Suzbijanje ove epidemije je posebno teško jer ne postoje odobrene vakcine ili ljekovi za virus Bundibugjo, koji ga izaziva. To je razlikuje od većine prethodnih epidemija u Kongu.

Zvaničnici upozoravaju da se virus nastavlja širiti brže nego što ga zdravstvene službe mogu pratiti, uprkos povećanim naporima na terenu.

Skau smatra da je isporuka hrane najugroženijima ključni dio odgovora na krizu.

"Svjetskom programu za hranu potrebna su sredstva i pomoć donatora kako bismo mogli da pojačamo svoje aktivnosti i olakšamo situaciju ljudima ovde u Ituriju", zaključio je.