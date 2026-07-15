Milan Milošević je izjavio da ne može da procijeni ko će pobijediti jer ima više favorita.
Ostalo je još samo pet dana do superfinala Elite 9, a i dalje je neizvijesno ko će pobijediti i osvojiti nagradu. Produkcija je sada izdala saopštenje o novim izbacivanjima.
Naime, produkcija je donijela odluku da večeras ne bude održana emisija Pitanja novinara, kako je to inače slučaj svake srijede.
Pogledajte kako izgledaju učesnici poznatog rijalitija:
Vanredna odluka produkcije, mijenja se program "Elite": Oglasila se Milica Mitrović pred finale rijalitija
Na svom Instagram profilu Milica Mitrović je izdala saopštenje da će večeras Milan Milošević i Dušica Jakovljević voditi program finalnog izbacivanja.