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Vanredna odluka produkcije, mijenja se program "Elite": Oglasila se Milica Mitrović pred finale rijalitija

Vanredna odluka produkcije, mijenja se program "Elite": Oglasila se Milica Mitrović pred finale rijalitija

Autor Ana Živančević
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Milan Milošević je izjavio da ne može da procijeni ko će pobijediti jer ima više favorita.

Vanredna odluka produkcije, mijenja se program "Elite" Izvor: Instagram printscreen / milica.mitrovic.pink

Ostalo je još samo pet dana do superfinala Elite 9, a i dalje je neizvijesno ko će pobijediti i osvojiti nagradu. Produkcija je sada izdala saopštenje o novim izbacivanjima.

Naime, produkcija je donijela odluku da večeras ne bude održana emisija Pitanja novinara, kako je to inače slučaj svake srijede.

Pogledajte kako izgledaju učesnici poznatog rijalitija:

Na svom Instagram profilu Milica Mitrović je izdala saopštenje da će večeras Milan Milošević i Dušica Jakovljević voditi program finalnog izbacivanja.

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Tagovi

Elita 9 milica mitrović

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