Iz tužilaštva navode da optužnica tereti Mujevića da je, obavljajući funkciju izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje, u periodu od 2019. do 2025. godine, nezakonitim korišćenjem službenih ovlašćenja pričinio štetu tom preduzeću i omogućio korist većem br

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Osnovni sud u Rožajama potvrdio je optužnicu koju je podiglo Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu protiv Senada Mujevića iz Rožaja, zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, saopšteno je iz ODT-a.

Iz tužilaštva navode da optužnica tereti Mujevića da je, obavljajući funkciju izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje, u periodu od 2019. do 2025. godine, nezakonitim korišćenjem službenih ovlašćenja pričinio štetu tom preduzeću i omogućio korist većem broju osoba, prenosi CdM.

„Naime, iz pomenute optužnice proizilazi da je okrivljeni S.M iz Rožaja, u periodu od 2019. do 2025. godine, kao izvršni direktor DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, nanio štetu pomenutom privrednom društvu u ukupnom iznosu od 119.221,83 eura, a za više lica pribavio korist u vidu isplaćenih zarada, tako što je sa istim zaključivao ugovore o radu na radnim mjestima koja nijesu bila predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i bez raspisanog javnog oglasa“, saopštili su iz ODT Rožaje.