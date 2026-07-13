"Nema spavanja, nisam ja Tea Tairović": Karleuša ponovo isprozivala koleginicu na nastupu u Crnoj Gori

Pjevačica Jelena Karleuša nedavno je imala nastup u jednom budvanskom klubu, kada je iskoristila priliku da pred svima prozove koleginicu Teu Tairović.

Izvor: X/@Tajniznak26

Jelena Karleuša je posle dužeg vremena imala nastup, nakon završnice Pinkovih zvijezda. Pjevačica se nakon izlaska nove pjesme "Sada je sve Ok" vratila svojim estradnim ratovima, te je sa bine u Crnoj Gori ovog puta isprozivala koleginicu Teu Tairović.

Tokom izvođenja pesme "Insomnija", Karleuša se obratila publici u klubu riječima: "Nema spavanja ljudi, nisam ja Tea Tairović".

Pogledajte:

Kako će na ove prozivke reagovati Tea koja takođe nastupa punom parom na crnogorskom primorju, gdje je kupila i stan, ostaje da se vidi.

Inače, ovo nije prvi put da Karleuša javno komentariše Teu Tairović. Već godinama unazad koristi svaku priliku da "pecne" mlađu koleginicu, iako su nekada bile u dobrim odnosima o čemu svjedoče i stariji snimci.

Prisjetimo se tih trenutaka:

“Ova ton u dupe ne moze da ubode”pic.twitter.com/3I0v83LD8M — TAJNI ZNAK (@Tajniznak26)October 30, 2024

Karleušin animozitet počeo je nakon novogodišnjeg nastupa Tee Tairović na Trgu republike 2024, na kome je ona pjevala svega godinu dana ranije.

"Nažalost, ne poštuju svi publiku na isti način, ne poštuju svi Beograd na isti način i ne vole svi Beograđane onako kako Beograđani zaslužuju. Beograd, trg ispred Skupštine ili ispred Narodnog pozorišta nikada više ne smije da izgleda kao seoska zabava u babinom zubu jer je Beograd evropska metropola. Nekima jednostavno nije mjesto na Trgu republike jer to nije isto što i kafanska tezga", napisala je između ostalog.

Nešto kasnije, Tea je ponovo došla na red i to nakon što je posjetila muzej posvećen Tošetu Proeskom u Makedoniji. Ovaj potez je iznervirao Jelenu Karleušu, iz razloga poznatom samo njoj.

Jelena na društvenoj mreži Instagram nije birala riječi kojima je opisala koleginicu kojoj je prije nekoliko godina "sudila" u takmičenju Zvezde Granda, pa ju je, između ostalog, nazvala "dnom" i "muljem", a usput rekla i da "otima pare narodu Makedonije".

Na mrežama se pojavila i fotografija na kojoj se vidi komentar koji je Karleuša uputila Tei ispod jednog snimka.

"Ova ton u du*e ne može da ubode", napisala je JK.