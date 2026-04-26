"Luka ne izlazi i ne pije, mogu mirno da spavam": Sofija Milošević iskreno o mužu i svađi Jelene Karleše i Tee Tairović

Manekenku Sofiju Milošević uskoro ćemo gledati u jednoj domaćoj seriji, u kojoj igra sa školskom drugaricom Anicom Lazić

Izvor: Instagram/printscreen

Manekenka i vjerenica Luke Jovića, Sofija Milošević, otkrila je zanimljivosti iz privatnog života, pričala o poslovnim angažmanima, ali se i prisetila proslave rođendana na kojoj su joj gosti bile Jelena Karleuša i Tea Tairović, pjevačice koje danas nisu u dobrim odnosima.

Za početak je pričala o seriji u kojoj je dobila ulogu, i u kojoj igra sa školskom drugaricom Anicom Lazić, izabranicom Lazara Ristovskog.

- Sad sam tu u Beogradu, snimam seriju "Krunska 11". Baš sam srećna - istakla je na početku uz veliki osmjeh vjerenica fudbalera Luke Jovića i otkrila kako se snašla kao glumica.

- Potpuno sam izvan zone komfora, ali sam presrećna. Uživam u glumi, učim svaki dan. Učim od glumaca, svi su jako fini, trude se i daju mi savjete. Osećam se prihvaćeno i zahvalno. Život mi je dobio potpuno neku novu svrhu u tom poslovnom smislu.

Sofija je potom otkrila par detalja o ulozi, ali i rekla ko joj je od novih kolega najviše pomagao na setu.

- Ne smijem sad puno da otkrivam. Glumim jednu atraktivnu djevojku koja je došla tu i nešto spletkari i pravi neke razne prevare. Smešno je. Ona apsolutno nema veze sa mnom. Zanimljivo je. To je proces, ali je dobro iskustvo. Moram da pohvalim Anicu Lazić. Ona je moja drugarica još iz srednje škole. Toliko je divna i pravi je primer devojke koja je toliko dobra osoba. Nije nimalo sujetna. Anica me na setu snima, kad mi nešto padne, podigne mi. Ima nula ega", rekla je Sofija, a potom otkrila i kako gleda na razliku u godinama između nje i Lazara Ristovskog?

- Uopšte nemam nikakvih problema s tim. Jedan je život, ljubav je najvažnija stvar na svijetu. Meni to uopšte nije tema da je bilo ko komentariše. Ko će s kim da bude i na koji način, ko koga voli? To je bitno samo između te dvije osobe, i to je to.

"Zašto se žene svađaju?"

Sofija je nedavno proslavila rođendan, ali je izostalo slavlje u nekom prestoničkom klubu, poput onog na koje su došle Jelena Karleuša i Tea Tairović

Vidi opis "Luka ne izlazi i ne pije, mogu mirno da spavam": Sofija Milošević iskreno o mužu i svađi Jelene Karleše i Tee Tairović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook printscreen/ Tea Tairović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Facebook printscreen/ Tea Tairović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic Br. slika: 9 9 / 9 AD

- Jesam. Iskreno, proslavila sam rođendan u krugu porodice. Bila sam u Atini. Ujutru su me sačekali sinovi i napravili su mi iznenađenje. Pjevali su mi pjesmicu i bili su preslatki. I postideli su se. To mi je bio najlepši rođendanski poklon, rekla je manekenka, a potom se osvrnula na žurku na kojoj su bile pevačice koje su sada na ratnoj nozi.

- Mislili ste da ove godine napravim žurku pomirenja? Šalim se. Ma ne... Ja ne znam što se žene uopšte svađaju. Ne volim te drame. Meni je to bez veze potpuno. One su meni obije strava. Treba da pričaju i da se druže. Uvek sam za to da se širi ljubav.

Sofija je potom otkrila da nikada nije bila ljubomorna, iako su pojedine ljubomorne na nju.

- To je zato što meni nikad niko nije predstavljao problem. Nikad nisam gajila nikavu vrstu negativnih emocija prema bilo kome. Nikad nisam bila ljubomorna ni na koga i meni je toliko drago zbog toga. Mislim da kad imaš pozitivne emocije, može samo pozitivno da ti se vrati.

"Luka ne izlazi nigdje"

Verenica Luke Jovića je otkrila i da li savjetuje fudbalera, koji su često u centru nekih skandala, da se čuva.

- Ne, on to treba prije meni da kaže. Luka ne izlazi nigdje. On je osoba koja najviše od svih ljudi sjedi kod kuće i bukvalno ne izlazi. On to ne voli i njega to ne ispunjava. Ne pije uopšte. Mogu mirno da spavam, što se toga tiče.

(Kurir, MONDO)