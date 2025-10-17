logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Djeluje kao mesnati leopard, nema ukusa": Karleuša bez dlake na jeziku o oblačenju Tee Tairović

"Djeluje kao mesnati leopard, nema ukusa": Karleuša bez dlake na jeziku o oblačenju Tee Tairović

Autor Ana Živančević
0

Jelena Karleuša prokomentarisala je stajling svoje koleginice Tee Tairović.

Karleuša bez dlake na jeziku o oblačenju Tee Tairović Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic

Pjevačica Jelena Karleuša, poznata po svojim oštrim komentarima i direktnom stavu, nije ostala nema na stajling Tee Tairović. Bez ustručavanja, poručila je da, po njenom mišljenju, Tea nema ni trunke modnog ukusa.

Pogledajte fotografije Tee Tairović:

 Karleuša je u emisiji ''Bunker'' komentarisala oblačenje svojih koleginica, pa se dotakla i Tee Tairović.

"Tea Tairović je neosporno onako dobra, trusna, rasna, mesnata ribetina. I u tom leopardu djeluje kao mesnati leopard. Ona je orginalna i njeni autfiti su dio njenog kompletnog imidža koji mora da bude sirov. Seksi tijelo koje ne ide na mogu nego ide na meso", rekla je ona i dodala da Tea nema stila:

"Ovaj kombinezon mi se jako dopada, ovo je možda najbolje što je ikada obukla. Ona ima katastrofalan ukus, odnosno nema ukusa. Ona se osjeća dobro kada je meso koje trese i ona, zapravo samo tako treba da se oblači. Da se oblači kao ja, izgubila bi od te sirovosti, od tog sirovog seksipila i ona ne treba da bude ništa drugo od ovoga što jeste. Kao takva je orginalna i neka tako gura."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša Tea Tairović ukus stil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ