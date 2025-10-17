"Djeluje kao mesnati leopard, nema ukusa": Karleuša bez dlake na jeziku o oblačenju Tee Tairović

Jelena Karleuša prokomentarisala je stajling svoje koleginice Tee Tairović.

Izvor: Instagram/printscreen/tea_tairovic

Pjevačica Jelena Karleuša, poznata po svojim oštrim komentarima i direktnom stavu, nije ostala nema na stajling Tee Tairović. Bez ustručavanja, poručila je da, po njenom mišljenju, Tea nema ni trunke modnog ukusa.

Pogledajte fotografije Tee Tairović:

Karleuša je u emisiji ''Bunker'' komentarisala oblačenje svojih koleginica, pa se dotakla i Tee Tairović.

"Tea Tairović je neosporno onako dobra, trusna, rasna, mesnata ribetina. I u tom leopardu djeluje kao mesnati leopard. Ona je orginalna i njeni autfiti su dio njenog kompletnog imidža koji mora da bude sirov. Seksi tijelo koje ne ide na mogu nego ide na meso", rekla je ona i dodala da Tea nema stila:

"Ovaj kombinezon mi se jako dopada, ovo je možda najbolje što je ikada obukla. Ona ima katastrofalan ukus, odnosno nema ukusa. Ona se osjeća dobro kada je meso koje trese i ona, zapravo samo tako treba da se oblači. Da se oblači kao ja, izgubila bi od te sirovosti, od tog sirovog seksipila i ona ne treba da bude ništa drugo od ovoga što jeste. Kao takva je orginalna i neka tako gura."