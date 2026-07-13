U srpski rijaliti ušla kao muškarac, sad pokazuje silikone na jahti: Šok transformacija uzburkala mreže (Foto)

Mika i Giba Vasić su prije nekoliko godina izvršili operacije promjene pola i imali podršku porodice i javnosti

Izvor: Instagram/ana_nikoliccc92

Braća Mika i Giba Vasić koja su postali poznati po učešćima u domaćim rijaliti programima prije nekoliko godina promijenili su pol. Oni su priznali da su se oduvijek osjećali kao žene, kao i da im je promena pola donijela nevjerovatnu sreću.

Nakon transfomacije njihov život se promijenio iz korena, a sada se često oglašavaju na društvenim mrežama i pokazuju kako provode vrijeme. Posebno je aktivna Ana Nikolić, kako se sada zove Mika Vasić, koja je podijelila fotografiju sa jahte.

Ana je pozirala sa čašom vina u ruci, dok su u prvo planu bili ogromni silikoni i go stomak, ali i ogroman izrez na plažnoj haljini.

Ova objava podigla je veliku buru na mrežama, a komentari i dalje ne prestaju.

Brat Mike i Gibe se protivio promjeni pola

Brat Mike i Gibe Vasića otkrio je da je pronalazio i slike na kojima su tajno obučeni u žensku odjeću, ali su se Mika i Giba tada pravdali majci da su te stvari zapravo od njihove sestre, odbijajući da bratu priznaju istinu.

Ovako su nekad izgledali Mika i Giba:

Sa druge strane, nakon uspješne operacije i promjene identiteta, Ivana i Ana Nikolić su istakle da se osjećaju presrećno u ženskom tijelu. One su zamolile javnost za mir i odbile da detaljnije komentarišu porodične odnose, kao i to kako su njihovi roditelji na kraju podnijeli cijelu situaciju.

Ana Nikolić je učestvovala u rijalitiju Elita sa vjerenikom:

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