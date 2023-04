OPERACIJA PROMJENE POLA TRAJALA 8 SATI: Rada otkrila nove detalje o Miki i Gibi - Prvo uradile silikone

Rada Vasić, majka Mike i Gibe Vasića koji se sada zovu Ana i Ivana Nikolić, otkrila da su njene ćerke išle na pripreme za promjenu pola

Rijaliti učesnica Rada Vasić nedavno je u jednoj emisiji progovorila o sinovima Miki i Gibi, koji su promijenili pol i postali Ana i Ivana Nikolić.

Jedna od njih se čak i udala i tada je javnost i otkrila da su blizanci koje su gledali u rijalitijima Veliki Brat i Zadruga postali žene. Rada Vasić je otkrila da podržava svoju djecu, čak opisala "kako šta izgleda" nakon operacije, a sada i da su Mika i Giba prošli kroz dug proces pripreme za operaciju.

"Pet godina su trajale pripreme za sve to, znači prvo su išle kod psihologa, pa kad je psiholog dao odobrenje uradile su silikone, nije neki veliki broj ali će biti sve veći i veći, jer se silikoni mijenjaju. Nakon toga su uradile operaciju promjene pola, operacija je trajala osam sati. Ja sam bila prisutna i čekala sam i tresla sam se, to može da zna samo neko ko je majka. Nisu radile operaciju u isto vrijeme, a koja je uradila prva ja to ne mogu da kažem", rekla je Rada i dodala da Ana i Ivana više ne rade u frizerskom salonu.

"Njih dvije imaju sada mnogo bolji posao, sjede u kancelariji i nisu više frizerke, jedna od njih dvije se udala, a kad bude ova druga došla i rekla da ima dečka za koga se udaje, ja ću da je podržim".

Ovako su nekad izgledali Mika i Giba: