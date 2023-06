RIJALITI BLIZANCI POSTALI NEVIĐENE RIBE: Mika i Giba promenili pol - pokazali kako izgledaju kao žene, mreže GORE

Mika i Giba Vasić, sada Ana i Ivana Nikolić, pokazali kako sada izgledaju!

Izvor: Instagram/gibavasic/screenshot/AMG

Domaća javnost ostala je u šoku kada je otkriveno da su blizanci Mika i Giba Vasić, koje smo gledali u rijalitijima Veliki Brat i Zadruga, promenili pol.

Mika i Giba su postali Ana i Ivana Nikolić, jedna od njih se čak i udala, a sada je na društvenim mrežama osvanula i slika na kojima "kidaju koliko su dobre".

Na slici se vide našminkane rijaliti zvezde, a komentari na račun njihovog izgleda samo pljušte.

"Bolje riba od pola starleta koje smo gledali u rijalitiju", samo je jedan od njih.

Pogledajte:

Izvor: Instagram/screenshot/radavasic_official



"To su moja deca, ja prvo gledam da su one srećne, da su mi žive i zdrave, a ko se smeje nek se njima vrati. Ničije dete ne diram, ničije dete ne ogovaram, ja sam majka i mene to boli. To što su one promenile pol, to je sve normalno sada, njih dve će nekada i o tome javno pričati. One žive u Nemačkoj, sa njima se čujem dva-tri puta dnevno i sada kada je Rade, moj muž, u bolnici ja se sa njima čujem čak i češće. Njih dve se ne plaše nikoga, nisu one prve koje su promenile pol, to je jača sila, one trebaju da se pojave u javnosti. Zahvaljujući doktorima one su sada prave lepotice, liče na majku", rekla je njihova majka Rada Vasić nakon vesti o promeni pola.

Ovako su nekad izgledali Mika i Giba: